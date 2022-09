Al distretto torna il servizio di Oncologia  

Per una volta non solo notizie negative sulla Sanità nel centro Sardegna. È stata ripristinata l’intera attività terapeutica del reparto di Oncologia del distretto di Macomer, un servizio che costituisce un importante riferimento per centinaia di pazienti oncologici del Marghine e dei territori confinanti, messo in difficoltà dopo che lo scorso primo giugno il vecchio dirigente medico era stato collocato in pensione. Dal primo di agosto ha anche preso servizio il nuovo responsabile medico, Paola Lai, specialista in Oncologia, che coprirà l’incarico a tempo pieno e indeterminato.

«Non posso che esprimere soddisfazione - dice Silvia Cadeddu, presidente del Comitato del distretto - nel vedere risolto un problema sanitario come l’Oncologia, presidio fondamentale per l’intero territorio. È stato conquistato un risultato importante, frutto di un’azione corale. Per questo ringrazio i massimi dirigenti dell’Asl di Nuoro, del distretto di Macomer, le istituzioni, i medici e anche diversi sindaci del territorio. È una dimostrazione che per la sanità di può fare tanto. Questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una sorta di rivoluzione».

L’attività

Il servizio ha sempre offerto, oltre all’attività ambulatoriale, anche la presa in carico dei pazienti oncologici, dalla diagnosi alla cura della malattia e delle terapie di supporto. Ora si propone di ripristinare ogni attività, ridotta finora a causa del pensionamento del medico oncologico titolare. Da giugno fino a oggi, l’attività di ambulatorio è stata garantita, grazie alla disponibilità del dirigente medico di Nuoro, Giovanna Succu, con le visite dei pazienti in follow-up e ai pazienti in trattamento attivo chemio terapeutico, mentre quelli in trattamento endovenoso sono stati presi in carico dall’Oncologia di Nuoro. Succu continuerà ad operare a Macomer, supportando il medico titolare. Con l’arrivo del nuovo responsabile medico è possibile la ripresa dei trattamenti endovenosi che non espongano a rischio i pazienti e gli operatori sanitari. Per quanto riguarda i pazienti che necessitano di un trattamento chemioterapico potenzialmente a rischio per eventi avversi gravi, saranno affidati all’Oncologia ospedaliera di Nuoro.

Trasfusioni