Al Cus il derby cagliaritano 

Cus Cagliari 2

Atletico Cagliari 1

Cus Cagliari (4-3-1-2) : Pillitu (45’ Carta); Raccomandato (24’ st Asuni), Fiori (9’ st Nepitella), Mantega, Lai; Baldussi (9’ st Puddu), Asunis N., Pandori; Madau; Piras, Stocchino. In panchina Ledda, Asunis D., Zedda, Dessena, Siddu. Allenatore Meloni.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Piroddi; Bevere, Damiano (24’ st Suella), Rocca (24’ st Atzeri), Mercenaro; Vadilonga, Pintor, Piano; Rocca, Monni, Farci. In panchina Aresu, Manca, Porcu, Pionca, Simula, Tassi, Vacca. Allenatore Trogu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 14’ pt Piras, 18’ pt Mercenaro, 25’ st Stocchino.

Note : ammoniti Nepitella, Mantega. Recupero 0’ pt-4‘ st. Spettatori 50.

Al campo di Sa Duchessa, i padroni di casa si aggiudicano la gara d’andata degli ottavi di finale di coppa, sconfiggendo di misura l’Atletico Cagliari.

Il match

Il derby inizia subito con il Cus Cagliari alla ricerca del vantaggio, con Piras che entra dentro l’area e calcia, ma la palla termina alta sopra la traversa di Piroddi. Al 9’ la squadra rossoblù ha un’altra occasione: dalla fascia destra arriva un cross di Madau e Stocchino stacca di testa, trovando la provvidenziale deviazione in angolo del portiere. Dopo appena un minuto calcia Piras, ma trova ancora Piroddi abile a rispondere e questo è un preludio al primo gol del Cus che arriverà al 14’, quando lo stesso numero 10 si accentra e va in rete con un tiro forte e ben angolato che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La gara è viva e l’Atletico risponde subito realizzando al 18’ il pareggio, autore del gol Mercenaro che è abile a ribadire in rete di destro da dentro l’area piccola. Il Cus Cagliari prova a reagire al 41’ con Piras, ma Piroddi devia in angolo. La ripresa prende il via all’insegna dell’equilibrio e di ritmi leggermente più bassi: gli ospiti ci provano al 17’ con Rocca che, dopo un batti e ribatti, riesce a calciare, ma non centra lo specchio, ma sono i padroni di casa a dominare e trovare la rete del vantaggio con Piras che offre un’ottima palla a Stocchino che fredda il portiere con un destro in area. Nel finale il Cus si limita a gestire, con gli avversari che non riescono a creare nitide occasioni.

