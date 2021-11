Cus Cagliari 3

Sant’Antioco 0

Cus Cagliari : Ingrosso 9, Tosatto 13, Cristiano 9, N. Muccione 9, Sartirani 3, R. Muccione 2, Enna, Ardu, Soru, Schiattarella, Cassaro, Latini. Allenatore S. Ammendola

Vba Olimpia Sant’Antioco : Battaglia 14, Sfondrini 6, Leccis 4, Matta 3, Amodio, Noveski 2, Meneghel 2, Kolev 1, Longu, Leccis, Congiu, Cauli. Allenatore Nacci

Parziali : 25-19 25-19 25-16

Il Cus Cagliari continuo e compatto non lascia scampo (3-0) a una Vba Olimpia Sant’Antioco ancora in rodaggio, nel quinto turno della serie B maschile di pallavolo. Gara condizionata dai troppi errori dei sulcitani che hanno mostrato poca imprecisione in alzata e di conseguenza scarsa continuità in attacco. L’Olimpia ha tenuto testa agli avversari ogni inizio di set ma si è sempre ritrovata ad inseguire a causa delle troppe battute sbagliate anche nei momenti decisivi. L’allenatore Vincenzo Nacci ha cercato di rimediare, con pochi risultati. Il Cus, pur non brillando, soprattutto in ricezione, ha potuto contare su una difesa sempre attenta, supplendo bene all’assenza del centrale Menicali. Merito di Gabriele Cristiano, decisivo anche a muro. Ottimo lo score anche dei nuovi Paolo Ingrosso e di un risvegliato Luca Tosatto.

Pienamente consapevole delle difficoltà Mario Della Pia in panchina accanto a Vincenzo Nacci: «Facciamo errori in tutti i fondamentali e non siamo continui, I nostri ragazzi sono giovani e hanno poca esperienza. Stiamo lavorando tanto in palestra durante la settimana per correggere i nostri difetti».

Più contento Simone Ammendola, dopo la terza vittoria in tre gare disputate: «Siamo stati bravi a mantenere la giusta concentrazione in tutta la partita, cosa che non è avvenuta a Sarroch. La gara non è stata facile come si può pensare dal punteggio, la Vba è una squadra forte ma è giovane, farà ottimi risultati nel prosieguo del torneo».

Femminile

In B1, prosegue la marcia della Capo d’Orso Palau che è andata a vincere anche sul campo del Parella Torino per 3-1 (24-26 25-17, 25-14, 25-20) ed è prima da sola al comando a punteggio pieno dopo 5 turni. In B2, la Corren Ghilarza ha perso 3-1 (25-16 16-25 25-19 25-22) sul campo della Talete Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata