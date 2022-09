«Al Cto riapre Rianimazione» 

Il tavolo di confronto fra le parti sociali e l’Asl Sulcis si aggiornerà il prossimo 19 settembre. Questo è quanto è emerso al termine dell’incontro avvenuto ieri nella sede della direzione sanitaria in via Dalmazia a Carbonia, quando durante un presidio organizzato dalle sigle sindacali della Cgil, Cisl e Uil, un centinaio di persone ha manifestato il proprio disappunto sulle criticità del sistema territoriale sanitario. Una vertenza ed uno stato di mobilitazione in atto da alcuni mesi e che nella mattinata di ieri sembra avere prodotto dei timidi risultati.

Gli impegni della Asl

«La direttrice generale Giuliana Campus ha confermato che il prossimo lunedì verrà riattivato il reparto di Rianimazione al Cto d’Iglesias. - spiega il segretario territoriale della Uil Efisio Aresti - I turni sono al momento coperti per le prossime due settimane. Si tratta di una notizia positiva che consentirà anche l’attuazione di tutti gli interventi chirurgici al momento bloccati. La mobilitazione però continua, vigiliamo sulle promesse fatte, non retrocederemo di un centimetro». Un incontro avvenuto fra i vertici aziendali sanitari (presente anche il neo direttore sanitario Andrea Solinas) definito in parte positivo dalle sigle sindacali: «Visti i numerosi problemi si è resa necessaria una relazione molto dettagliata. - dichiara il segretario territoriale della Cgil Franco Bardi - La direttrice generale si è detta fiduciosa di ottenere in breve tempo delle risorse che potranno permettere si superare la fase più critica».

I disservizi

Una situazione che ad oggi appare ancora decisamente ingarbugliata; Pronto soccorso del Cto di Iglesias in week surgery, Laboratori d’analisi dei due presidi ospedalieri ancora inaccessibili agli esterni, carenza di specialisti, liste d’attesa per gli esami interminabili, quasi 5 mila cittadini di Carbonia sguarniti della figura di un medico di base: «Non abbiamo punti di riferimento. - spiega Franca Lilliu, 71enne pensionata di Carbonia - avverto una superficialità che mi spaventa, nessuno ha ancora provveduto alla sostituzione dei medici andati in quiescenza e alcuni di loro pare si siano rifiutati di accettare l’estensione dei massimali. Siamo allo sbando». Antonietta Musu, 78 anni e Gemma Atzori 80, sono due pensionate di Iglesias e sotto il sole cocente di via Dalmazia denunciano una situazione insostenibile, segnata dall’impossibilità di poter ricevere delle cure in tempi ragionevoli: «Siamo qui, con il bastone per poterci reggere in piedi, ma ci siamo - dichiarano - perché dobbiamo far valere i nostri diritti. Non è più accettabile sopportare le tempistiche di una sanità incapace di rispondere alle esigenze degli utenti». Antonio Achenza, presidente della Consulta degli anziani d’Iglesias, punta il dito sui vertici dell’azienda sanitaria: «Dovrebbero dimettersi, continuano a rilasciare dichiarazioni sulla riattivazione di alcuni servizi, poi invece smentite dai fatti. Continuiamo a tenere alto lo stato d’agitazione».