Al cimitero come al supermarket 

Una raccomandazione: niente vieta di portarsi da casa gli attrezzi ma è vietato depositarli tra una tomba e l’altra. Il rischio è che gli addetti alle pulizie portino via tutto. Oppure che qualcuno ne approfitti come succede per i fiori, lumini e quant’altro.

Con qualche novità, una in particolare. Il Comune ha piazzato, per ora solo nel vecchio cimitero, cinque rastrelliere a gettone. Per rendere l’idea, il sistema funziona esattamente come al market: il cliente infila il gettone, o anche un euro, libera il carrello della spesa e al momento della riconsegna riprende pari pari il gettone (o l’euro). In cimitero funziona allo stesso modo solo che al posto del carrello si ha la possibilità di prendere una scopa e un secchiello in plastica, due attrezzi necessari per ripulire le tombe dei propri cari. «Fino ad oggi i visitatori erano costretti a portarsi dietro scopa e secchiello da casa, adesso senza spendere un centesimo potranno trovare tutto in cimitero, sia all’ingresso principale del vecchio cimitero che negli altri settori. Aspettiamo di capire il gradimento per decidere se metterne altri anche nella parte nuova. La spesa? Modesta, qualche migliaia di euro», commenta l’assessore Francesco Pinna.

Il cimitero di San Pietro, quindici giorni prima della giornata dedicata ai defunti, è un cantiere aperto: gli operai di Oristano servizi sono impegnati a sistemare il verde e i percorsi sia nella vecchia che nella nuova terra consacrata.

Carrelli

I visitatori

I visitatori in genere trovano “comoda” la rastrelliera a gettone, «se non altro evita di portar da casa il bagaglio. Ormai funziona dappertutto così, al mare ombrellone e sdraio, al market il carrello della spesa e qui in cimitero quel che serve. Per noi di una certa età è una comodità», commenta la signora Marcella Scanu, 77 anni. C’è chi ancora non sa della novità e chi confessa che continuerà a portarsi gli “attrezzi” da casa. «E che problema c’è? lo faccio da 30 anni », confessa Vanna Frau.

Pulizie

Le polemiche del passato, quest’anno non si avvertono. Gli operai di Oristano Servizi nei viali stendono un manto di graniglia in caso di piogge e sono all’opera negli spazi verdi. «Una squadra resta qui a tempo pieno», precisano. Qualcosa da sistemare c’è sempre e non dipende dalla società in house del Comune. Una ventina di vecchissime tombe da anni non più visitate dai parenti o perché non esistono più o perché lontani dalla città. Fatto sta che sono distrutte se non addirittura sprofondate.

«Ho constatato di persona quanto lamentato da diversi cittadini, dovremo verificare se esistono ancora dei parenti, cosa non semplice in quanto si tratta di tombe del secolo scorso, vecchissime. Si deve quindi mettere in moto una lunga procedura per liberare secondo legge questi resti», conclude l’assessore Francesco Pinna.

