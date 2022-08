«Al Cep solo anziani, il quartiere si spopola» 

Il Cep era tristemente famoso per episodi di cronaca nera. «Sono passati oltre 20 anni da quel brutto periodo. La zona – afferma don Xaxa – era la periferia del capoluogo, a poca distanza da Pirri. Oggi le cose sono cambiate, il quartiere è curato, pulito e con molto verde. Insomma un luogo tranquillo, dove poter vivere con serenità». Come va con i fedeli? «Sabato e domenica la messa è sempre molto partecipata. Arrivano da tutte le parti della città, ci sono famiglie che si sono trasferite dal Cep ma non hanno perso l’abitudine di ritrovarsi almeno durante le feste nei posti dell’infanzia. Purtroppo, mancando i bambini, i numeri dell’oratorio sono bassissimi. Pensate – aggiunge il sacerdote – che il nuovo campo di calcetto è inutilizzato da tempo perché non si riesce a raggiungere il numero sufficiente di giovani per formare due squadre».

Alta borghesia e ceto popolare. I parrocchiani di don Gigi Xaxa, sacerdote a capo della chiesa di Santa Maria del Suffragio, sono un caleidoscopio unico in città. Si passa dal Cep al quartiere Europeo sino ad alcune strade di Pirri. Questa diversità sociale coincide con una varietà di problemi, molto più accentuati nelle costruzioni di edilizia popolare. Niente è più come 20 anni fa, quando i portici di via Flavio Gioia e le stradine interne erano il crocevia dello spaccio di droga, soprattutto eroina. Ora quella parte del rione è pulita, colorata e più che dignitosa. Molto rimane da fare, però. Il rione si sta lentamente spopolando: gli anziani muoiono e non vengono rimpiazzati dai nuovi nati. Chi vive nel quartiere oltre ai disagi legati all’età soffre di un problema sempre più pressante: la solitudine e la mancanza di assistenza.

Prete di frontiera

La ripartenza

Le squadre di basket dell’impianto sportivo parrocchiale hanno fatto la storia della pallacanestro cagliaritana, soprattutto femminile.

Ora al posto del vecchio campo, in via Talete sta sorgendo una struttura moderna e funzionale. «Stiamo aspettando i pannelli, contiamo di inaugurarla entro la fine dell’anno. Sarà aperta anche ad altre discipline grazie alla tecnologia che ci consentirà di modificare la struttura», afferma don Xaxa. «Lo stiamo realizzando con un contributo di circa 1,1 milioni di euro, con i quali stiamo trasformando anche un salone polifunzionale, che la Regione ha destinato alla diocesi di Cagliari. Siamo certi che qui arriveranno molti ragazzi con la passione della palla a spicchi, vogliamo far ripartire da loro la nostra attività giovanile, facendo riferimento alle origini. Per questo intitoleremo l’impianto a don Aldo Matzeu, il parroco che ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo del quartiere e della nostra comunità».

Anziani soli

Don Xaxa, cosa chiederebbe al sindaco Paolo Truzzu? «Più attenzione agli anziani del Cep, che spesso sono soli e non riescono a uscire di casa: avrebbero necessità di più assistenza».

