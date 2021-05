Al centenario auguri dal generale  

Zio Antonio Brundu, 103 anni compiuti a marzo, ha ricevuto da pochi giorni degli auguri speciali. Nella cassetta della posta di casa del figlio Giovanni è arrivata una lettera indirizzata all’aviere Antonio Brundu. A inviarla al nonnino è stato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il generale di Squadra aerea, Alberto Rosso. La missiva ha commosso zio Antonio Brundu che ha indossato la divisa dell’Arma Azzurra per quattro anni e sette mesi durante il secondo conflitto mondiale. «La sua passione, mantenuta negli anni così come le intense esperienze vissute presso l’aeroporto di Decimomannu e Monserrato, rappresentano un esempio indelebile di valori e di virtù, fonte di ispirazione per le presenti e le future generazioni – si legge nella lettera – l’Aeronautica Militare la ringrazia non solo per aver speso parte della sua vita a protezione del bene collettivo, ma perché fornisce a tutti noi un’ammirevole figura di cittadino italiano al servizio del paese».

Lunga vita

Nella lettera gli auguri per il traguardo dei 103 anni «che segna la storia di un uomo e di un aviere, interprete importante dei gloriosi trascorsi della nostra Forza Armata e dei valori che, da sempre, contraddistinguono “la gente in azzurro”. Le auguro che le mille emozioni della sua avventura in azzurro continuino a restare scolpite nella sua memoria, e soprattutto, nel suo cuore».

Felice e commosso

I saluti a zio Antonio arrivano con affetto e vicinanza da tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare. L’aviere Brundu quell’esperienza nell’Arma Azzurra non l’ha mai dimenticata e l’aver ricevuto una lettera così importante ha suscitato in lui grande emozione e sorpresa. Zio Antonio ha ricevuto la lettera a Monserrato, dove è ospite di una figlia in attesa di tornare a Perdasdefogu. Gliel’ha letta un parente. «Sono felicissimo di aver ricevuto questa lettera – ha detto zio Antonio - per me è stata una bellissima sorpresa». La voce è allegra e commossa. «Ringrazio infinitamente il Capo di Stato Maggiore Alberto Rosso e tutta l’Aeronautica Militare, per essersi ricordati di me e per avermi fatto gli auguri per i miei 103 anni».

