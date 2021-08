Al Cagliari il “Trofeo Sardegna” 

Cagliari 3

Olbia 0

Cagliari : Radunovic (64' Aresti); Altare (64' Walukiewicz), Ceppitelli (46' Carboni), Obert (64' Lykogiannis); Deiola (64' Cavuoti), Oliva, Strootman (46' Marin), Dalbert (64' Tripaldelli); Biancu (46' Pavoletti); Pereiro (64' Joao Pedro), Ceter (64' Simeone). In panchina Cragno, Cerri. Allenatore Semplici.

Olbia : Ciocci (61' Van der Want); Arboleda (61' Demarcus), Boccia (77' Lapia), Emerson (61' Lopez), Travaglini (30' Pisano, 61' Renault); La Rosa (61' Occhioni), Giandonato (61' Sanna), Lella (61' Belloni, 82' Caggiu); Palesi (77' Glino); Ragatzu (77' Pinna), Udoh (61' Cocco). In panchina Barone. Allenatore Canzi.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : 5' Biancu. 56' Ceter, 60' Marin.

Inviato

Aritzo. Tre gol, un ritmo meno blando rispetto a sabato scorso, qualche trama interessante e una discreta solidità difensiva. La prima uscita stagionale nell’Isola contro l’Olbia (valevole per il Trofeo Sardegna) riporta il sorriso al Cagliari dopo il ko in Germania e il nuovo infortunio di Rog. Le reti di Biancu, Ceter e Marin davanti ai 250 fortunati tifosi presenti ieri nella tribuna dello Stadio del Vento (limite imposto dalle restrizioni anti-Covid). Nonostante la sconfitta, buone sensazioni anche per l’Olbia di Canzi, che paga la doppia categoria di differenza e la settimana in meno di preparazione, ma vende cara la pelle sino alla fine.

Primo tempo

Semplici dà spazio a chi aveva giocato meno schierandoli col 3-4-2-1: quindi Radunovic tra i pali, il terzetto Altare-Ceppitelli-Obert in difesa, la coppia Oliva-Strootman in mediana, Deiola e Dalbert sugli esterni, Pereiro e Biancu sulla trequarti alle spalle della punta Ceter. È il 4-3-1-2, invece, il modulo di riferimento dell’Olbia, al via con Ciocci, Arboleda, Loubscky, Emerson, Travaglini (costretto poi a cedere il testimone a Pisano), La Rosa, Giandonato, Lella, Palesi, Ragatzu e Udoh. Rompe il ghiaccio già al 5’ Biancu, che riceve palla da Pereiro e fulmina Ciocci in diagonale. L’ex portiere della Primavera rossoblù si riscatta sbattendo due volte la porta in faccia a Ceter. Provvidenziale, dall’altra parte, l’intervento di Radunovic su Udoh.

Ripresa

Al rientro dall’intervallo ci sono anche Carboni, Pavoletti e Marin. Tra i bianchi, invece, dentro l’ex capitano della Primavera di Agostini, Boccia. Il raddoppio di Ceter all’11’ dopo uno scambio con Pavoletti sul lancio di Carboni. Quattro minuti dopo il tiro da venti e passa metri di Marin per il 3-0. In campo anche Aresti, Walukiewicz, Lykogiannis, Cavuoti, Tripaldelli, Joao Pedro e Simeone. Canzi ne fa entrare addirittura otto contemporaneamente. Tra loro anche Thiago Lopez, figlio di Diego (in tribuna insieme alla moglie) e come lui difensore centrale. Ma il risultato non cambia. Finisce qui il mini ritiro barbaricino per i rossoblù. Prossima tappa la gara col Maiorca, sabato in Spagna.

