«Aiuto, non so prenotare sul web» 

In fila in piedi per ore, magari sotto la pioggia, fuori dagli uffici postali per poter ritirare la pensione. Si potrebbe usare il ticket saltafila, ma chi lo sa usare tra la popolazione anziana? La Consulta degli anziani d’Iglesias denuncia una situazione che accomuna soprattutto le fasce più deboli.

In fila

«Come ogni anno in questo periodo invernale si registra la medesima difficoltà dei più deboli, quali anziani, invalidi e disabili - rivela il presidente della Consulta Antonio Achenza - per poter usufruire dei servizi agli sportelli degli uffici postali. Per certi versi con il nuovo servizio di prenotazione on line, utile ad evitare lunghe attese e code, la situazione paradossalmente diventa ancora più critica». Per Achenza, infatti, molti dei pensionati nonostante possiedano uno smartphone, non sono in grado di utilizzare l’applicazione che consentirebbe loro di prenotare on line: «Restano in coda per ore e si vedono scavalcati da chi invece ha usufruito del servizio - continua il presidente della Consulta degli anziani - occorre studiare un metodo per superare queste difficoltà». Basta chiacchierare con gli anziani che si incoontrano per strada per capire che il problema è molto sentito: «Non so usare nè il pc nè lo smartphone – dice Luisa Uccheddu, 82 – tra ticket, spid e altre novità on line non riesco proprio a capire più nulla. Chi non può contare su figli o nipoti si sente tagliato fuori». L’idea di Antonio Achenza è quella di dare la disponibilità dell’associazione, con la collaborazione delle Poste Italiane, per la nascita di iniziative volte alla formazione degli utenti e insegnare loro l’uso corretto del cellulare, in modo da facilitare l’accesso ai servizi.

I disagi

Le file per ore in balia delle diverse condizioni meteorologiche sono soltanto uno dei problemi a cui devono far fronte i cittadini da qualche anno a questa parte, perché altri disagi, come quello vissuto dal pensionato ottantacinquenne Eugenio Lenzu, risultano essere ancora più importanti: «Con la situazione pandemica da qualche tempo si è organizzato l’anticipo per il ritiro delle pensioni - dice Lenzu - ed ognuno ha un giorno prestabilito per potersi recare agli sportelli. Per problemi di salute non ho potuto presentarmi e quando ho potuto farlo qualche giorno dopo, non mi hanno permesso di prelevare». Una situazione paradossale che ha posto il pensionato in una situazione d’imbarazzo: «Mi ero recato nella filiale di Col di Lana di buon mattino - racconta - c’erano tante persone in coda, fuori, ad attendere al freddo perché è consentito entrare soltanto uno o due per volta. Visto che non era il giorno stabilito per la mia pensione mi hanno concesso di prelevare soltanto 600 euro, denaro che non mi è sufficiente per poter regolare i pagamenti». Se avesse saputo utilizzare i pagamenti on line il problema non si sarebbe posto. «Ma chi li sa usare? – chiede Antonello Melis, 78 anni, in coda insieme alla moglie che deve ritirare la pensione – si danno per scontate troppe cose, noi anziani siamo i primi a rimetterci».