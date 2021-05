«Aiuto, ho paura di mio nipote» 

Il 6 aprile Assunta Batzella è stata soccorsa dai medici del 118. Riversa a terra, a casa sua, nelle campagne di Villaspeciosa: «Sono stata aggredita da mio nipote», ha raccontato la donna, trasportata poi all’ospedale Brotzu di Cagliari dove le sono stati assegnati 10 giorni di prognosi. Alessandro Cambuca, il nipote, nega categoricamente l’accusa: «Non farei mai del male a nessuno, figuriamoci a nonna».

Due versioni contrastanti. Di fatto da un mese l’anziana non vive più a casa sua, ma ospite di parenti e amici. Dice di aver paura del nipote, contro il quale ha presentato tre querele ai carabinieri: due per aggressione, una per aver divelto un muro e una porta dell’abitazione, chiusa ora da un catenaccio che solo lui può aprire. Inutili finora gli appelli della donna al Comune al quale ha chiesto un’abitazione provvisoria.

Le denunce

Secondo quanto sostiene l’anziana, assistita dall’avvocato Michele Zuddas, la presunta aggressione sarebbe l’ultimo capitolo di dissidi familiari aumentati negli ultimi due anni in seguito all’inizio della convivenza con il nipote. «Avevo ospitato Alessandro temporaneamente in attesa che trovasse una sistemazione. Lui diceva che sarebbe andato via dopo poco tempo, ma da due anni non ha mai abbandonato quella stanza: se n’è impossessato, adibendola a monolocale, un’alcova che ospita animali e festini con assembramenti anche durante l’emergenza Covid». Il sei aprile: «Dopo l’ennesimo rimprovero mi ha aggredita scaraventandomi a terra. Da qui le querele e la richiesta dell’avvocato di allontanamento di Alessandro da casa mia. Ho paura di rientrare, ho chiesto aiuto al sindaco e ai Servizi sociali, ma nessuno muove un dito».

Di recente, mostra i documenti, «dall’Anagrafe ho ottenuto la rettifica di Alessandro come componente del nucleo familiare, dove era stato inserito senza che io fossi mai stata interpellata. Nell’attesa dei ritardi dell’autorità giudiziaria, è assurdo che il Comune non faccia niente e mi costringa a stare per strada».

«Non ho aggredito nonna»

Alessandro Cambuca nega ogni accusa: «Mia nonna si è inventata tutto e non è il primo gesto contro di me, mamma e papà. La porta l’ho dovuta sfondare perché lei l’ha chiusa a chiave impedendomi di entrare nel bagno in comune: ho una bambina piccola che viene a casa tre volte alla settimana». Perché non lascia la casa? «Come accertato dai vigili urbani risulto residente in una parte dello stabile, diviso in due nuclei, A e B. Un particolare di cui nonna è sempre stata a conoscenza senza lamentarsi. Se fossi irregolare, le autorità competenti mi avrebbero mandato via. Ma non è così. Sono molto dispiaciuto».

