«Aiutiamo Franco a trovare la madre» 

Sono state oltre 800 le condivisioni sui social dell’appello di Franco Tola, il sessantenne di Villacidro nato il 22 maggio 1961 all'ospedale Sirai di Carbonia dove venne abbandonato dalla madre biologica subito dopo il parto. Tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti dall'uomo, anche da parte di chi ha vissuto lo stesso dramma dell’abbandono.

L’abbandono

La storia di Franco, a seguito dell’appello per la ricerca della sua mamma, ha toccato il cuore delle persone di Carbonia e di tutto il circondario. Certo, nessuno può sapere se la sua mamma sia proprio di Carbonia o dei paesi vicini, ne se sia ancora in vita, ma è chiaro che la sua storia è molto simile a quelle vissuta da altri bambini che all'epoca, ossia da quando è stato aperto l’ospedale Sirai, non furono riconosciuti e vennero abbandonati in culla: «Sono storie di cui si sa pochissimo ma sono fatti reali – dice Don Luigi Sulas, parroco responsabile della chiesa dell’ospedale – tanti bambini vennero affidati a famiglie caritatevoli che li adottarono». All'epoca dei fatti l’interruzione di gravidanza non era una pratica legale e le madri che fortunatamente non ricorrevano agli aborti clandestini, soprattutto quelle che non erano supportate dalle proprie famiglie, spesso finivano per abbandonare i propri figli.

Gli archivi

Negli archivi restano i documenti di questi abbandoni, ma accedervi è difficilissimo in quanto coperti da segreto. Per consultarli bisogna seguire un iter preciso, che prevede l’autorizzazione di un giudice: «Negli archivi ci sono tante storie simili – spiega Maria Giovanna Musa, archivista della sezione di storia locale - spesso i bambini venivano affidati a conoscenti ma non sempre le ragazze erano così fortunate e ricorrevano all'abbandono. Aiutare chi cerca le proprie origini è molto complicato senza le dovute autorizzazioni, soprattutto in assenza di riferimenti più specifici». Ma Franco Tola potrebbe aver trovato un riferimento nel nome di una donna che avrebbe assistito al suo battesimo e che risulta dalle carte in suo possesso, una certa Domenica Piredda, nome purtroppo sconosciuto all'anagrafe comunale. «Forse una suora – ipotizza Franco – o forse una dipendente dell’ospedale. Magari qualcuno la conosceva e può aiutarmi a rintracciarla». Purtroppo queste storie accadono ancora oggi. Il nome delle madri che partoriscono in anonimato è coperto da segreto e sugli atti si legge la dicitura “nato da donna che non consente di essere nominata”: «Nella mia carriera lavorativa mi è capitato almeno 3 volte – dice il dottor Mario Bandiera, per 15 anni direttore della Pediatria e Neonatologia al Sirai – abbiamo sempre mantenuto il massimo riserbo per la tutela della partoriente e del nascituro. In questi casi il giudice affida il bambino al direttore sanitario (ds) della struttura, che ne diventa tutore. A sua volta il ds delega il primario di pediatria alla gestione del neonato».