Aiuti alle imprese, serve uno sprint 

I sostenitori di questa soluzione insistono sul fatto che «non determinerà la spesa di un euro in più, perché quanto spettava a un’unica persona andrà diviso per tre».

«C’è la volontà condivisa di far approdare il provvedimento immediatamente», conferma il capogruppo del Psd’Az Franco Mula, «conterrà anche una serie di norme correttive di altre leggi, compresa quella sul Corpo forestale, e sicuramente sarà riproposto il ragionamento sui Cda». Le correzioni di cui parla Mula riguardano il normale restauro delle norme legislative. Quanto ai Cda, il ragionamento è aperto e nell’arco di qualche giorno sarà riaffrontato in maggioranza. L’obiettivo è il superamento dell’amministratore unico che decide in modo monocratico, a favore di tre figure, compreso un rappresentante anche dell’opposizione.

Interventi a favore dei territori, nuovi fondi per le imprese artigiane e per i consorzi di bonifica, e poi norme extra finanziarie, in primis quelle per il ripristino dei consigli di amministrazione negli enti. Questo e altro dovrebbe trovare spazio nella cosiddetta legge Omnibus 2 annunciata a febbraio, ai tempi del via libera alla manovra 2022, e che ora anche il presidente della Regione Christian Solinas insiste per portare in Aula al più presto, al massimo entro la metà di maggio.

Le risorse ci sono e saranno a valere sull’avanzo di bilancio 2021. Secondo il preconsuntivo approvato in una delle ultime sedute, sono a disposizione oltre 140 milioni di euro, anche se deve essere ancora definito l’ammontare esatto dei fondi da stanziare con la legge.

Rispuntano i Cda

Fondi per le imprese

La Omnibus 2 sarà anche l’occasione per rifinanziare la legge 949/52 per l’artigianato. In un report di Confartigianato trasmesso a tutti i consiglieri regionali, la presidente Maria Amelia Lai suggerisce di riassegnare alla misura altri 7 milioni e, d’ora in avanti, «un budget complessivo annuale di 25 milioni». Aumentare i fondi è necessario perché, rispetto ai 10 milioni stanziati con la legge di stabilità 2022, il fabbisogno per coprire tutte le pratiche attuali (istruite e non) è di 21,2 milioni. La misura si è distinta in passato per semplicità e prevede la concessione di contributi in conto capitale del 40% a fondo perduto.

Spinge per rifinanziare la legge il capogruppo della Lega Pierluigi Saiu, che propone di inserire la priorità delle imprese quale tema centrale nel patto di legislatura per i due ultimi anni di mandato. «Bisogna mettere in campo nuovi strumenti di sviluppo e sostenere gli investimenti dei settori produttivi della Sardegna», spiega, «la nuova legge Omnibus dev’essere la sede per rifinanziare la 949, sono le imprese del settore artigiano a chiederlo». Secondo il consigliere nuorese, «i riflessi negativi della pandemia sul tessuto economico dell’Isola hanno condizionato anche l’azione del Consiglio regionale che ha destinato, in misura prevalente, risorse a favore di aiuti e ristori». Ora, conclude, «bisogna ricominciare a pensare allo sviluppo, sostenendo tutte le misure che possano favorire una ripresa degli investimenti e garantire nuove opportunità all’economia della Sardegna».

