Aiuti alle famiglie: stanziati i fondi per affitti e bollette 

Un piano straordinario per aiutare le famiglie in difficoltà anche (ma non solo) a causa della pandemia. L’amministrazione di Monserrato stanzia quasi 200mila euro di aiuti attraverso alcune delibere che sbloccano importanti risorse per i più bisognosi. L’assessorato ai servizi sociali guidato da Tiziana Mori ha infatti emanato le linee guida per mettere a disposizione i fondi in arrivo dallo Stato e dalla Regione, in modo da affrontare le reali esigenze e le necessità dei tanti cittadini che da mesi bussano agli uffici di via San Lorenzo chiedendo un aiuto.

Spesa, associazioni, affitti

Dei fondi ben 125mila euro saranno erogati sotto forma di buoni spesa da distribuire in base alle fasce di reddito con le modalità già utilizzate durante il 2020. Oltre 7mila euro verranno invece messi a disposizione delle associazioni di volontariato che collaborano con gli stessi uffici dei servizi sociali e saranno utilizzati per acquistare beni di prima necessità destinati alle famiglie più bisognose. Altri 60mila euro invece saranno utilizzati per aiutare chi, a causa della crisi sanitaria o per aver perso il lavoro, non riesce a far fronte al canone per affitto e rischia dunque lo sfratto.

L’assessora

Soddisfatta l’assessora Tiziana Mori che ha presentato le delibere in Giunta per l’approvazione: «Siamo riusciti nell’intento di continuare ad aiutare tutte quelle famiglie monserratine così come abbiamo fatto prima e soprattutto durante la crisi sanitaria che ha generato un aumento delle necessità», spiega Tiziana Mori. «Abbiamo infatti valutato come distribuire le risorse disponibili, e in base a questo, gli uffici hanno stilato delle linee guida che la Giunta ha approvato, grazie alle richieste degli stessi cittadini. Coloro che infatti si presentano in Comune evidenziano esigenze che noi ascoltiamo e sulle base di queste richieste abbiamo cercato di indirizzare gli aiuti».