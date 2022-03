Aiuti agli alberghi, multa da 40 milioni 

Tutti questi passaggi sono ricordati in una lettera del 7 marzo trasmessa dalla Dg Concorrenza della Commissione Ue alla Rappresentanza permanente dell’Italia. Obiettivo, informare gli italiani che i servizi della Commissione hanno valutato i progressi compiuti nel recupero degli aiuti agli alberghi dopo il 12 marzo 2020. E che ritengono «insufficienti» le argomentazioni utilizzate – e legate all’emergenza Covid - per giustificare il mancato recupero complessivo. Ora l’Ue dà un’ulteriore scadenza: 20 giorni dalla lettera per ulteriori osservazioni a sostegno di una richiesta di deroga. Cioè per fornire prove a sostegno dell’impossibilità di procedere all’esecuzione della sentenza, ma in relazione a ciascun beneficiario.

Un passo indietro. Nel 2003 arrivava alla Commissione europea una prima denuncia, la procedura di indagine veniva aperta formalmente nel 2004. Al 2008 risale la decisione sull’applicazione abusiva del regime di aiuti, al 2012 la prima sentenza della Corte di Giustizia. Nel 2014 la Commissione ricorreva a una diffida per l’adozione delle misure legate all’esecuzione della sentenza. Da allora lo Stato ha fatto dei progressi e l’anno scorso ha dichiarato di aver recuperato, al 31 luglio 2021, il 98% degli aiuti. Mancano all’appello solo 240mila euro. Ma l’Europa non fa sconti, e ora chiede all’Italia una penalità di 80mila euro al giorno dal 13 marzo 2020 al 31 luglio 2021 (40,4 milioni per un totale di 505 giorni, cioè il periodo di valutazione dei progressi).

Una vecchia storia che rischia di costare molto cara. Ben 40,4 milioni di euro per non aver rispettato una sentenza della Corte di Giustizia Ue di due anni fa (12 marzo 2020) che imponeva il recupero di aiuti di Stato illegali all’industria alberghiera in Sardegna. Sovvenzioni che la Regione aveva introdotto con legge numero 9, nel lontano 1998.

Una vecchia storia che rischia di costare molto cara. Ben 40,4 milioni di euro per non aver rispettato una sentenza della Corte di Giustizia Ue di due anni fa (12 marzo 2020) che imponeva il recupero di aiuti di Stato illegali all’industria alberghiera in Sardegna. Sovvenzioni che la Regione aveva introdotto con legge numero 9, nel lontano 1998.

La storia

Un passo indietro. Nel 2003 arrivava alla Commissione europea una prima denuncia, la procedura di indagine veniva aperta formalmente nel 2004. Al 2008 risale la decisione sull’applicazione abusiva del regime di aiuti, al 2012 la prima sentenza della Corte di Giustizia. Nel 2014 la Commissione ricorreva a una diffida per l’adozione delle misure legate all’esecuzione della sentenza. Da allora lo Stato ha fatto dei progressi e l’anno scorso ha dichiarato di aver recuperato, al 31 luglio 2021, il 98% degli aiuti. Mancano all’appello solo 240mila euro. Ma l’Europa non fa sconti, e ora chiede all’Italia una penalità di 80mila euro al giorno dal 13 marzo 2020 al 31 luglio 2021 (40,4 milioni per un totale di 505 giorni, cioè il periodo di valutazione dei progressi).

Tutti questi passaggi sono ricordati in una lettera del 7 marzo trasmessa dalla Dg Concorrenza della Commissione Ue alla Rappresentanza permanente dell’Italia. Obiettivo, informare gli italiani che i servizi della Commissione hanno valutato i progressi compiuti nel recupero degli aiuti agli alberghi dopo il 12 marzo 2020. E che ritengono «insufficienti» le argomentazioni utilizzate – e legate all’emergenza Covid - per giustificare il mancato recupero complessivo. Ora l’Ue dà un’ulteriore scadenza: 20 giorni dalla lettera per ulteriori osservazioni a sostegno di una richiesta di deroga. Cioè per fornire prove a sostegno dell’impossibilità di procedere all’esecuzione della sentenza, ma in relazione a ciascun beneficiario.

Il quadro

E qui entra in gioco la Regione. In una nota indirizzata all’area legale, la presidenza ricorda quanto precisato dalla Commissione, e cioè che «spetta allo Stato membro dimostrare in modo concreto che è materialmente impossibile per le sue autorità progredire nell’adempimento per un certo periodo di tempo e per taluni beneficiari, e presentare tutti gli elementi di prova pertinenti a sostegno delle loro affermazioni. La valutazione è effettuata caso per caso». Quindi, «per evitare una penalità di notevolissimo importo», invita la direzione generale dell’Area legale a fornire, entro il 21 marzo, «un quadro dettagliato della situazione del contenzioso, riferita al periodo di valutazione 13 marzo 2020 – 31 luglio 2021, per ciascuno dei 6 beneficiari interessati dalla procedura di recupero». Ossia a Timsas, Nicos Residence, Vadis, Camping Pini e mare, San Marco, Immobiliare 92.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata