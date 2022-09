«Aiutateci o chiuderemo entro l’anno» 

«Se la bolletta elettrica continuerà ad aumentare il 20 per cento delle aziende isolane non arriverà a fine anno». L’urlo di dolore di commercianti e artigiani della provincia è arrivato sino a piazza Palazzo. Ieri pomeriggio una delegazione di rappresentanti di Confesercenti è stata ricevuta dal prefetto Gianfranco Tomao, al quale hanno esposto i cahiers de doléances della categoria. Una lunga lista di lamentele per l’aumento dell’energia che sta colpendo indistintamente tutte le realtà commerciali. Aumenti ingiustificati, secondo i rappresentanti di categoria. Pura speculazione, che niente c’entra con la guerra in Ucraina o con la pandemia, che sta mettendo in ginocchio le attività produttive senza che lo Stato sia riuscito a intervenire in modo concreto.

Calmierare i prezzi

Massimo Tiddia, 45 anni, gestisce un market. «Il mercato dell’energia va calmierato. Lo Stato dovrebbe seguire la stessa linea adottata con noi quando, durante la pandemia, ci ha imposto il contingentamento dei prezzi di alcuni prodotti».

I costi delle bollette nell’ultimo periodo sono saliti alle stelle. «Nel 2019 spendevamo 4.000 euro, quest’anno siamo arrivati a 20.000, 19.970 per la precisione. Ci vogliono rovinare, non c’è una spiegazione logica a un rincaro così violento, che non ha alcun fondamento. Se non trarre il massimo profitto sulle spalle da chi ogni mattina si alza per lavorare, produrre e dar lavoro alle persone». Andare avanti è complicato. «Cerchiamo di limitare i consumi, però se continuiamo così non arriveremo a dicembre». Cosa chiedete. «Un intervento dello Stato per un taglio netto dei costi».

Futuro oscuro