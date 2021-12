Air Italy, un’altra fumata nera  

L’esito del vertice ministeriale di ieri era quasi scontato: Air Italy non torna indietro sui propri passi, rifiuta di prolungare la cassa integrazione e dà così il via al conto alla rovescia che vedrà il licenziamento di oltre 1.300 lavoratori entro il 31 dicembre. Non sono servite quindi le interlocuzioni tra il Governo e i vertici della compagnia, mirate a convincere questi ultimi a scegliere una proroga degli ammortizzatori sociali senza alcun onere per l’azienda. E invece da Roma è arrivata l’ennesima fumata nera che passa la palla alla politica regionale e nazionale affinché trovi una soluzione alternativa sul filo di lana.

Conto alla rovescia

Sì, le speranze non si sono spente del tutto. «La proprietà di Air Italy ha raccolto l’invito delle Istituzioni a non inviare le lettere di licenziamento nel periodo che rimane di copertura della cassa integrazione, ma non ha mostrato segni di distensione rispetto alle richieste reiterate anche dalla Regione», ha spiegato l’assessora del Lavoro Alessandra Zedda. «Non possiamo accettare che si chiuda in maniera vergognosa la storia di 1.322 lavoratori di Air Italy. È necessario attivare ogni percorso utile per arrivare al prolungamento degli ammortizzatori sociali a tutto il 2022». Anche la viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova vede una speranza: «Si programmi già nei prossimi giorni un incontro istituzionale con l'obiettivo di individuare gli strumenti possibili da mettere in campo». Sulla stessa linea la collega al Mise Alessandra Todde: «Il ministero è favorevole a proseguire in qualsiasi percorso in cui si salvaguardi l'occupazione e anche le competenze acquisite negli anni dai lavoratori».

Soluzioni

I sindacati ne sono convinti: in due settimane una soluzione che eviti il peggio può essere trovata. Lo dimostra il pressing delle segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil: «Ci aspettiamo che i Ministeri e le Regioni coinvolte trovino presto una quadra e riconvochino al più presto il tavolo con le parti sociali con risposte operative efficaci».

Gianluca Langiu, della Cisl Trasporti, conferma: «La partita da ora è soprattutto politica. Sul fronte nazionale si deve procedere all’approvazione dell’emendamento alla finanziaria che conceda ai lavoratori Air Italy gli stessi strumenti dati ai colleghi di Alitalia; su quello regionale invece occorre pressare gli azionisti della compagnia che nell’Isola hanno ancora enormi interessi economici su cui si può fare certamente leva». Nicola Contini dell’Ugl attacca le istituzioni «che soltanto oggi invitano all’apertura di un tavolo dopo mesi in cui chiedevamo un loro intervento», mentre dall’Anpav invitano i liquidatori «a non effettuare azioni unilaterali prima dei 120 giorni di validità della procedura di licenziamento collettivo appena conclusa».