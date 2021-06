Air Italy, spiraglio per prorogare la Cig 

Ultima chiamata per i lavoratori di Air Italy. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la compagnia (in liquidazione da marzo 2020) deciderà di chiedere la proroga della cassa integrazione, in scadenza il 30 giugno. Ieri, nel corso del tavolo ministeriale (in videoconferenza) governo, sindacati e i rappresentanti delle Regioni Sardegna e Lombardia (per la Giunta Solinas, c’era l'assessora Alessandra Zedda), hanno incalzato i liquidatori di Air Italy, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro. E il pressing in qualche modo ha avuto effetto. I liquidatori, dopo un secco no iniziale, hanno chiesto una sospensione dell’incontro, che è stato aggiornato a martedì prossimo.

Cinque giorni per sperare

Va detto che le pressioni politiche su Qatar Airways e sulle autorità di Doha sono forti. Il no alla cassa integrazione sarebbe un ulteriore schiaffo ai lavoratori. Ieri il direttore generale del ministero del Lavoro, Romolo De Camillis, ha fatto capire che il governo è pronto a rispondere positivamente alle richieste di sblocco degli ammortizzatori sociali. La decisione ultima spetta alla proprietà.

I sindacati

«L’auspicio di tutti è che i liquidatori ricevano il mandato dalla compagnia a chiedere la proroga della cassa integrazione. C’è uno spiraglio, grazie all’azione congiunta di organizzazioni sindacali, Governo e delle Regioni Sardegna e Lombardia. Possiamo dire che c'è un cauto ottimismo», commenta il segretario generale della Filt-Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu. Elisabetta Manca, di Uil Trasporti, dice: «Apprezziamo la posizione tenuta dai rappresentanti delle istituzioni, volta a spingere l’azienda verso un accordo che preveda la proroga dell’ammortizzatore sociale per almeno altri sei mesi. La proprietà si assuma le proprie responsabilità, dia mandato ai liquidatori per ritirare la procedura di mobilità e concedere ulteriore tempo». Anche Marco Bardini, di Anpav, segnala la nuova fase della vertenza: «Registriamo la positiva convergenza delle istituzioni verso le posizioni del sindacato. Da sottolineare la dichiarazione del rappresentante del ministero del Lavoro, Romolo De Camillis. Non saranno accettati dinieghi da parte della proprietà alla richiesta di ulteriori ammortizzatori sociali, qualora l’articolo 45 del Decreto sostegni bis dovesse essere convertito in legge, con l’emendamento che solleva l’azienda dagli oneri di sua competenza».

