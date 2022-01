Air Italy, pressing sul Governo 

Regione e sindacati giocano l’ennesima carta per salvare 1.322 dipendenti di Air Italy freschi di licenziamento. Un documento unitario è infatti in viaggio per Roma, all'attenzione del Governo, affinché quest’ultimo si attivi con rapidità per non lasciare per strada e senza sussidi piloti, hostess, tecnici e amministrativi dell’ex Meridiana.

Sul tavolo ci sono varie opzioni, tutte però indirizzate a tutelare le professionalità dei lavoratori per permettere loro di restare competitivi sul mercato del trasporto aereo e facilitare un eventuale reinserimento nel momento in cui il settore si lascerà alle spalle la crisi pandemica.

Impegno

«Siamo pronti a fare la nostra parte - ha ribadito ieri il presidente della Regione Christian Solinas dopo l’incontro con sindacati ed ex lavoratori – e abbiamo lavorato per portare la vertenza all’attenzione nazionale ed europea. Lo Stato deve assumersi le proprie responsabilità, trattare questi lavoratori con lo stesso metro di misura usato per quelli Alitalia».

L'assessora regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ha ribadito gli sforzi della Regione: «È necessario, alla luce delle misure allo studio del Governo, tenere alta l’attenzione sulla vertenza Air Italy per inserire nel decreto legge allo studio il blocco dei licenziamenti, la proroga della cassa integrazione per cessata attività e uno strumento normativo di sostegno al reddito come quello studiato per gli ex Alitalia».