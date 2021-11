Air Italy, pressing per un nuovo vettore 

Il prossimo 31 dicembre per i 1.322 lavoratori di Air Italy finirà la cassa integrazione. Circa 500 con base in Sardegna. Dal primo gennaio 2022, con il licenziamento, si ritroveranno senza occupazione e stipendio: per loro scatterà la Naspi. L'età media di piloti, assistenti volo e personale di terra oscilla tra i 45 e i 50 anni, molti con famiglia. Ieri mattina, a Cagliari, i rappresentanti dell'Usb trasporto aereo, dell'Anpav (Associazione nazionale professionale assistenti di volo) e dell'Associazione piloti, hanno manifestato sotto il palazzo del Consiglio regionale per chiedere che la Regione si faccia portavoce a livello nazionale, con il ministero del Lavoro, per una proroga degli ammortizzatori sociali.

La vertenza

«Abbiamo deciso di manifestare - ha premesso Emiliano Baragatti, referente dell’Associazione piloti - perché ci serve tempo per arrivare alla fine di questa pandemia, che ha messo in ginocchio tutto il trasporto aereo mondiale. Bisogna trovare una prospettiva industriale». Tanti dipendenti di Air Italy si aggrappano ancora alla speranza che venga creato un vettore sardo, proposta che era stata lanciata dal presidente Christian Solinas. «Sappiamo che Air Italy chiuderà - ha detto Alessandro Brandanu, assistente di volo e Rsa delegato Usb - ed è nell’ordine delle cose. Le certificazioni della compagnia, però, erano in vendita e, visto che si parlava di una compagnia aerea sarda, speravamo che la Regione potesse diventare imprenditrice del trasporto aereo, utilizzando manodopera sarda o, comunque, prevedendo la sede amministrativa in Sardegna».

«Una compagnia sarda»

Marco Bardini, referente dell’Anpav, sollecita il presidente Solinas invitandolo a chiarire «cosa ne è stato di quel progetto e, qualora fosse tramontato, vorremmo che dicesse come stanno le cose. I lavoratori ci credevano e ci crederanno, fino a quando non sarà lui stesso a smentirlo, visto che ne aveva parlato anche a Olbia, l’ultima volta che Salvini è arrivato in Sardegna, per la campagna elettorale». Inutile sperare in un possibile ricollocamento in Ita: «Ha delle dimensioni talmente risibili - ha concluso Brandanu - da non essere in grado di garantire una continuità neppure ai dipendenti dell’ex Alitalia».

