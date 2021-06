Air Italy, la battaglia non finisce mai 

I sindacati scendono ancora una volta in piazza per chiedere risposte sul futuro di Air Italy. Al centro delle rivendicazioni il prolungamento della cassa integrazione e una strategia per dare continuità al vettore nato dalla compagnia fondata dall’Aga Khan. Fabrizio Cuscito, segretario nazionale Filt-Cgil intervenuto durante la manifestazione di fronte a Montecitorio, spiega che non c’è tempo da perdere: «La cassa integrazione scade il 30 giugno, ma non abbiamo ancora ricevuto la convocazione da parte del ministero del Lavoro. Siamo in ritardo e l’azienda ha dimostrato di non essere interessata al rinnovo. Si rischiano 1450 licenziamenti senza tutele».

Reazioni in Sardegna

I lavoratori hanno rimarcato di non avere preclusioni rispetto alle proposte in grado di dare solidità all’ex Meridiana. Arnaldo Boeddu, segretario sardo Filt, fa però alcune precisazioni: «Appare molto strano che proprio in concomitanza con la protesta di fronte alla Camera si parli nuovamente di una cordata russo-americana e dell’ipotesi di spostare la base di una nuova compagnia da Olbia a Bologna. I liquidatori di Air Italy hanno più volte dichiarato che non c’è nulla di concreto». Il sindacalista sollecita risposte dalla politica: «Occorre subito un incontro in sede ministeriale. La proroga della Cig serve per permettere di presentare progetti validi».

Scettico sulla cordata straniera anche Gianluca Langiu della Cisl: «I lavoratori non meritano illusioni. Resta urgente la convocazione di un tavolo ministeriale». Nicola Contini dell’Ugl sottolinea anche problemi tecnici: «Per le norme comunitarie almeno il 51 per cento della proprietà deve essere in mano a un soggetto europeo. Senza questo elemento non ci può essere un progetto industriale».

Appello al Governo

Nardo Marino, deputato M5S della commissione Trasporti, invita all’azione i ministeri dello Sviluppo economico e dei Trasporti: «Ci auguriamo che i ministri Giorgetti e Giovannini affrontino il prima possibile la vicenda Air Italy. In ballo c’è il lavoro, la continuità territoriale e il diritto costituzionale a una mobilità libera ed efficiente».

A porre un’ipoteca sui collegamenti con l’Isola è anche la crisi di Alitalia. La compagnia, nonostante sia in ritardo con gli stipendi di maggio, ha garantito di avere risorse per affrontare l’estate. Periodo cruciale per il futuro del vettore.

