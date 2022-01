Air Italy, la battaglia continua 

La doccia fredda dei licenziamenti arrivati poche ore dopo il Capodanno non ha spento gli animi combattivi dei lavoratori. I 1.322 ormai ex dipendenti Air Italy non si arrendono e proseguono la lotta per salvare il salvabile. Chiusa la porta dalla stessa compagnia aerea per richiedere un altro anno di cassa integrazione, i sindacati bussano ora a quella della politica affinché trovi nuove soluzioni per salvare almeno un possibile futuro alternativo per il personale altamente qualificato rimasto senza occupazione.

Proposte

La Uiltrasporti Sardegna ha richieste precise: «Nuovi ammortizzatori ad hoc per i 1.322 dipendenti di Air Italy e prospettive per il futuro del settore del trasporto aereo». Il segretario regionale William Zonca è convinto che la partita non sia finita: «Chiediamo che il Governo metta subito in campo un sistema di tutela e permetta ai dipendenti di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Siamo indignati. La società non si è posta minimamente il problema della tenuta sociale licenziando i dipendenti senza accedere agli ammortizzatori sociali. Riteniamo che anche le istituzioni non abbiano fatto la loro parte intervenendo in tempo tardivo, nonostante questa sia la più grossa vertenza del trasporto aereo dopo quella di Alitalia».

Il sindacalista non nasconde neppure l’amaro in bocca per l’epilogo della vertenza: «Il tavolo interministeriale doveva essere convocato in tempi molto più rapidi. Invece è stata rincorsa l’emergenza aspettando che l’azienda licenziasse senza pietà i dipendenti».

Mobilitazione