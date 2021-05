Air Italy in corsa verso i licenziamenti 

Il licenziamento dei 1383 dipendenti di Air Italy è sempre più vicino. Ieri mattina, nel corso del terzo incontro tra sindacati e manager della compagnia area, è emerso che non ci sono spazi per rimettere in discussione la procedura, avviata qualche settimana fa, per la chiusura definitiva della liquidazione. Secondo i manager di Air Italy (non erano presenti i due liquidatori) non ci sono le condizioni economiche e legali per bloccare i licenziamenti e attivare una proroga della cassa integrazione. Per i sindacati e per i lavoratori (che ieri hanno organizzato un sit-in aeroporto a Olbia) è la conferma che la compagnia intente chiudere la procedura di licenziamento collettivo, senza uscire dal cronoprogramma che vede i 1383 lavoratori fuori dall'azienda nel giro di poche settimane. Venerdì prossimo è previsto l’ultimo incontro della fase aziendale della vertenza, poi la procedura passerà in sede ministeriale. L’iter, fissato dalle norme sui licenziamenti collettivi, sta arrivando alla fase decisiva, senza sostanziali novità.

«Risposte dall’azienda»

«L’azienda ha nuovamente ribadito la posizione assunta all’apertura della procedura di licenziamento di 1.383 lavoratori, ovvero non c’è alcuna novità normativa e di conseguenza non vi è una modifica della posizione aziendale che, conferma per l’ennesima volta l’insostenibilità economica di ulteriori oneri», commenta il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu: «Peraltro, le notizie che si leggono in questi giorni rispetto ad un interessamento di un fondo di investimenti, meriterebbero una risposta chiara da parte dei liquidatori. Non rimane altro che confidare negli ulteriori 30 giorni di procedura in sede ministeriale per ottenere la proroga della cassa integrazione sino al 31 dicembre ed utilizzare questo tempo per non lasciare nulla di intentato per salvaguardare non solo 1.383 lavoratori ma, un Know how costruito in oltre 60 anni. Sarebbe ora che i liquidatori della compagnia, oltre a stare al tavolo delle trattative, dichiarassero pubblicamente e per quanto possibile, la situazione delle varie manifestazioni di interesse».

L’incontro in Regione

Il coodinatore della Cisl Trasporti, Gianluca Langiu, aggiunge: «Abbiamo chiesto che i prossimi incontri vengano allargati a tutti i soggetti dai quali attendiamo risposte precise, a partire da governo e Regione sarda». I liquidatori della compagnia incontreranno il presidente dellla giunta regionale, Christian Solinas, giovedì prossimo.