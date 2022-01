«Air Italy, il ministero ci convochi» 

Dopo le lettere di licenziamento, il silenzio istituzionale e gli ex dipendenti di Air Italy tornano in piazza per farsi sentire. Si sono dati appuntamento, ieri a Olbia, invitati dalle sigle sindacali autonome, per ricordare che sono (ancora) un problema sociale irrisolto e per chiedere la ripresa del Tavolo interministeriale di crisi. Rimasto aperto dal 29 dicembre scorso con la promessa (disattesa) di una nuova convocazione per il 15 gennaio, dal Tavolo pretendono (almeno) due risposte. Una immediata «che assicuri, senza soluzione di continuità, il reddito a 1300 famiglie, ossia un ammortizzatore sociale istantaneo», dice il delegato per Olbia di Associazione Piloti, Paolo Totaro. E l’altra, aggiunge, «di sistema, per organizzare il trasporto aereo italiano, al momento allo sbando, che consenta di farci lavorare in un settore per il quale siamo qualificati».

Il Governo

Un intervento governativo invocato anche dal Collega USB, Alessandro Brandanu, che ai tre ministeri coinvolti chiede «la valutazione della situazione dei dipendenti dell’ex compagnia di bandiera sarda per finalizzarla in un discorso industriale». Perché accada, spiega Brandanu, «deve succedere qualcosa di politico a livello nazionale prima che il decreto Milleproroghe venga convertito in legge, il 23 febbraio prossimo». E finché non si intravede il decollo del settore, chiedono di essere tutelati «per non essere estromessi dal circuito del trasporto aereo e, invece, essere un bacino da cui attingere quando ci sarà la ripresa».

Pari opportunità

Usb, Cobas e Ap colgono l’occasione per smentire le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo le quali le tre sigle non vorrebbero il ricollocamento dei lavoratori Air Italy nel riassetto Ita. «Al contrario, senza corsie preferenziali, difendiamo pari opportunità di accesso per tutti i lavoratori del settore rimasti a terra», conferma Totaro.