Air Italy dà il via ai licenziamenti 

Air Italy ribadisce il no alla proroga della cassa integrazione per i suoi dipendenti ma i sindacati fanno fronte unitario e alzano il tiro. La “exit strategy” dei segretari nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo è entrata ieri nella fase operativa. Fabrizio Cuscito, Monica Mascia, Ivan Viglietti e Francesco Alfonsi hanno scritto ai ministeri dello Sviluppo economico, dei Trasporti e del Lavoro e alle Regioni Sardegna e Lombardia per chiedere «l'apertura urgente di un tavolo di crisi».

Nessuno sbocco

Per i liquidatori di Air Italy, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, non ci sono «soluzioni alternative al licenziamento». In una nota spiegano che nell'ultimo confronto tra l'azienda e i sindacati «la consultazione si è conclusa con esito negativo». La società - si legge - ha illustrato, da un lato, come non paiono sussistere i presupposti giuridici per accedere a un ulteriore ammortizzatore sociale, alla luce delle attuali previsioni normative, e dall'altro, come i costi che la società ha già sostenuto nel corso del 2020 a causa della situazione di emergenza sanitaria non consentono di aggravare ulteriormente i costi della liquidazione. I sindacati sottolineano il rischio «che migliaia di famiglie perdano il lavoro, con ripercussioni per l'indotto del trasporto aereo».

Si ritorna a Roma

Le quattro sigle annunciano per il 3 giugno alle 14.30 in piazza Montecitorio, a Roma, un presidio per dire no ai 1.450 licenziamenti, sì alla proroga della cassa integrazione, sì al rilancio industriale del comparto. «Serve un rilancio complessivo del trasporto aereo e almeno 6 mesi di proroga della cassa integrazione», rincara Sergio Prontu, segretario territoriale della Filt Cgil Gallura. «La proroga della cig garantirebbe a governo, Regioni e parti sociali il tempo di costruire soluzioni industriali alternative al licenziamento e alla dispersione del secondo vettore aereo italiano», dice Elisabetta Manca della Uil Trasporti gallurese. «Il tavolo di crisi è improcrastinabile», conclude. «Siamo contrariati dai liquidatori, le alternative al licenziamento collettivo ci sono», afferma Gianluca Langiu della Fit Cisl territoriale. «Prolungare la cassa integrazione serve per individuare una soluzione industriale che eviti all’azienda di sparire».

RIPRODUZIONE RISERVATA