Aias, il futuro in mano ai commissari 

Soddisfacimento «integrale» di tutti i creditori privilegiati, dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti (che reclamavano arretrati per milioni di euro), dei crediti contributivi e assistenziali. Copertura di circa il 38 per cento delle somme dovute ai creditori chirografari (enti previdenziali e pubblici, banche, agenzie fiscali, Comuni). La cessione «entro cinque anni» dei centri di riabilitazione e di residenza sanitaria, da vendere prima in «blocco unico» e poi, se non si dovesse ottenere il risultato sperato, «a gruppi chiusi» in base alla loro posizione sul territorio. L’esposizione integrale del debito verso l’Inps (8,8 milioni di euro, contro cui è stato fatto ricorso), che ha sistemato «il fondo rischi». Inoltre, l’accordo raggiunto con l’Ats per prolungare le convenzioni sanitarie sino a tutto il dicembre 2023, decisione che al momento «incide sulla solidità del valore aziendale rappresentato nel piano».

Due anni di lavoro

Ecco in sintesi i punti che due giorni fa hanno spinto il Tribunale ad ammettere alla procedura di concordato preventivo la «società di fatto» costituita da Fondazione Stefania Randazzo, Aias Cagliari, Aias Sardegna e Senecta società cooperativa in liquidazione al termine di un’analisi di documenti, dati, prospettazioni e bilanci durata oltre due anni. No al fallimento dunque, almeno per ora, e posto di lavoro salvo per gli oltre 1.200 dipendenti del gruppo. Ora saranno i commissari giudiziali Gianluca Fadda e Giuseppe Aste a studiare il piano presentato dagli avvocati Giuseppe Macciotta, Andrea Pogliani e Gigliola Boi e a stabilire se la proposta possa essere ritenuta favorevole o meno per i creditori, chiamati a esprimere il proprio parere il prossimo marzo. Se votassero negativamente, la società fallirà.

Le proposte

È un risultato che sino a qualche mese fa sembrava difficilmente raggiungibile, tenuto conto dell’esposizione debitoria raggiunta negli anni, circa 130 milioni di euro, della necessità (imposta dai giudici) di modificare per due volte la proposta originaria (a fine 2020 i legali avevano sostenuto che il risanamento potesse essere raggiunto attraverso l’accorpamento delle strutture, l’eventuale diminuzione del personale, la cessione delle attività assistenziali fondate sulle convenzioni con la Regione e la conseguente uscita della famiglia Randazzo dall’Associazione che lei stessa aveva fondato) e della convinzione del pubblico ministero Daniele Caria che il salvataggio fosse impossibile, tanto che ancora poche settimane fa aveva insistito sulla richiesta di fallimento. Possibilità ancora in piedi.