Ai pescatori i ristori dei ricciai 

I pescatori che non possono più gettare le nasse nella baia di Porto Conte, potrebbero usufruire dei ristori inizialmente destinati ai ricciai e non ancora erogati. La proposta è stata lanciata dal direttore dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, Mariano Mariani, anche se non è stata accolta con troppo entusiasmo dagli armatori, i quali vorrebbero poter continuare a lavorare «senza togliere il pane di bocca agli altri». Se n’è discusso in occasione dell’ultima seduta congiunta delle commissioni Ambiente e Attività Produttive che, insieme all’Ente parco, con il presidente Raimondo Tilloca, ha visto la partecipazione di una folta rappresentanza della piccola marineria algherese. All’ordine del giorno le problematiche sorte dopo lo stop alla pesca nell’area marina protetta di Alghero.

Il problema

I presidenti di commissione Christian Mulas e Monica Pulina, con i vertici dell’azienda speciale, hanno affrontato un tema di vitale importanza per una sessantina di armatori, gli stessi che qualche giorno fa, come forma di protesta, avevano consegnato le licenze nelle mani della vice sindaca Giovanna Caria. Fatto salvo che, al momento, il regolamento dell’Area marina protetta non può più essere modificato, è stato il direttore Mariani ad avanzare una controproposta: «I Regione, vista la riapertura della pesca del riccio di mare, sono disponibili delle risorse che potrebbero essere dirottate per le aree protette in cui è stata interdetta la pesca e, di conseguenza, essere distribuite come ristori per gli operatori che dovranno sospendere la loro attività».

I pescatori

L’idea è stata recepita con favore dai presidenti di commissione, ma i pescatori sono rimasti perplessi. «Non va bene togliere il pane di bocca agli altri per darlo a noi – commenta Carmelo Mura, portavoce dei pescatori – e la guerra tra poveri di certo non ci piace. È una decisione unilaterale, non condivisa. Noi avevamo presentato un’altra proposta: chiudere la baia di Porto Conte d’estate, per tutti, nel periodo in cui i polpi depongono le uova. Se poi si trovano dei ristori ad hoc si può anche pensare di chiudere per tre anni. Ma i soldi dei ricciai non li vogliamo». Evidentemente i marinai algheresi puntano ad altro e lo chiariranno meglio nel corso della prossima seduta di commissione congiunta. Il presidente del Parco di Porto Conte, Raimondo Tilloca, ha precisato che «la prerogativa primaria è quella della tutela ambientale» anche se si farà di tutto per andare incontro alle esigenze dei pescatori.