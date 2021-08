Ai ladri piace Città Giardino 

Furti in casa, nuovo colpo in città. Stessa zona, stesso sistema e stesso bottino: oro, gioielli. Segue quelli di una quindicina di giorni fa, in altri 3 appartamenti a due passi della Provincia, i ladri sono tornati “ripulendone” un altro sempre a Città Giardino. In questo colpo come negli altri, i ladri, secondo le testimonianze due donne, hanno “lavorato” tra mezzogiorno e l’una approfittando dell’assenza dei proprietari usciti insieme per un’oretta.Un colpo quasi in fotocopia che fa pensare a un’unica banda che “lavora sul sicuro”. Che sa quando l’appartamento è libero perché evidentemente qualcuno dà il via libera non appena i proprietari escono di casa anche soltanto per sbrigare una commissione veloce. Arraffare il bottino è questione, si e no, di una mezz’oretta.

Coincidenze

Tutte queste coincidenze non sono pura casualità ma (questa è l’opinione che prende sempre più corpo anche tra le forze dell’ordine), fanno piuttosto pensare a una banda ben organizzata composta di ladri di professione che si muovono su input di basisti, i “pali” che comunicano gli spostamenti e le abitudini degli inquilini del palazzo sotto osservazione. Una volta avuta via libera, entrarci e mettere mano ai gioielli di famiglia per i professionisti è un gioco da ragazzi. Ma intanto la paura da quelle parti aumenta e tra i residenti di quei palazzi non si fa che parlare di come difendersi da queste incursioni.

Indagini

«Ci stiamo lavorando» risponde sibillino il capo della Mobile, Samuele Cabizzosu. Nonostante le rassicurazioni, Polizia e Carabinieri sono impegnati da tempo sul fronte furti e pare che le speranze di acchiappare gli autori siano buone. Ma è comunque bene ricordare il vademecum di Questura e Carabinieri sulle estati tranquille: «D’estate è statisticamente provato che questi tipi di reato aumentano e si capisce anche il perché. Le case sono vuote perché gli inquilini sono in vacanza che spesso sbagliando di brutto fanno sapere sui social. Non si deve fare nella maniera più assoluta». Ma qui purtroppo non si tratta di case vuote: non sono tranquille neppure le case di chi esce per mezz’ora.

I numeri

È vero che secondo il Sole 24 Ore Oristano è la provincia con meno furti in appartamento denunciati ma è anche vero che l’Istat in una recente statistica racconta che nel 2019 ne sono stati denunciati 2.507 a fronte dei 2.355 del 2018, si ipotizza un buon 70 per cento in città.

Telecamere

Nonostante il Comune abbia acceso in città 66 telecamere alcune di nuova generazione piazzate nei punti più strategici la paura resta e i furti restano sui soliti livelli, minimo in confronto al resto d’Italia ma sempre preoccupanti per la provincia super tranquilla.

Allarmi

Antonio Trudu, titolare di Sardallarme: «Basta solamente considerare l’aumento notevole delle telecamere e dei sistemi di sicurezza installati in questi ultimi due/tre anni. I ladri di oggi capiscono molto bene se il sistema si può violare facilmente o no, quindi bisogna che anche il cittadino monti i prodotti che offrono maggiore sicurezza».

