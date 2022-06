Ah, l’amore e il sesso! La lotta di Marco Carta 

Ah l’amore! A volte è passione travolgente, altre è più romantico, spesso invece è tutte e due le cose. Come il “Sesso Romantico”, il nuovo singolo del cantante cagliaritano Marco Carta 37 anni, in uscita il 17 giugno. Ad annunciarlo è lo stesso artista sulla sua pagina Instagram e c’è da scommettere, che sarà una bomba perché come dice lui stesso, «il pezzo suona di brutt». Ed è con questo brano d’amore e passione, scritto da Matteo Faustini, che Carta torna dopo oltre un anno e mezzo. L’avevamo lasciato a novembre del 2020 con “Domeniche da Ikea”, realizzata insieme ad Angemi.

Anima e carne

Lo descrive così, Marco Carta, questo “Sesso Romantico”: «Un brano per me importante che arriva in un momento particolare della mia vita. Sesso e amore così vicini ma allo stesso tempo così scissi. Una lotta tra anima e carne. Presto racconterò il sesso romantico». E poi via con i ringraziamenti, «a tutta la squadra che con grande entusiasmo e passione ha reso possibile tutto ciò. A Matteo Faustini, giovane e talentuoso cantautore che è riuscito a portare in versi ogni mia parola e sensazione , insieme al grande Marco Rettani, grazie per avere scritto per me e con me un brano che significa tanto». E ancora «grazie a Manuel Sebastiano Magni, per averci creduto così forte e a tutta la squadra di Dischi dei sognatori per me già una famiglia». Per poi proseguire con tanti altri grazie ad amici e compagni di lavoro, senza dimenticare la grande famiglia dei suoi sostenitori, che non l’hanno mai abbandonato nemmeno nei momenti più difficili: «Grazie a voi che siete sempre con me».

Top secret

Non resta quindi che aspettare il 17 per goderselo, questo “Sesso Romantico”, già accattivante proprio dal titolo. Anche il testo di questo nuovo lavoro del vincitore di “Amici 8” e del Festival di Sanremo 2009 con il brano “La forza mia”, per ora è top secret.