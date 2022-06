Agus al Sant’Elena: «Il mio gioco è basato  sul rispetto in campo» 

«Ciò di cui c’è bisogno. Voglio trasferire e insegnare non solo i principi di gioco ma soprattutto quelli della vita di tutti i giorni. Noi “grandi” dobbiamo sempre dare l’esempio ai nostri ragazzi. L’istruzione è un punto solido del mio pensiero. Non vedo l’ora di iniziare».

«È bastato poco. Dopo alcuni incontri c’è stata la volontà di intraprendere un percorso di crescita da loro già iniziato da qualche anno. Un’unità di intenti: sport inteso come costruzione e formazione di giovani calciatori con attenzione ai valori del rispetto e dell’educazione. Soltanto così si può garantire ai ragazzi una crescita calcistica ma anche un futuro più solido. È un progetto ambizioso e per questo ho accettato. Per me è un onore guidare una squadra blasonata con un passato anche in C. Ringrazio la società per la fiducia che cercherò di ricambiare».

È Nicola Agus il nuovo allenatore del Sant’Elena che nella prossima stagione disputerà il ventesimo campionato in Eccellenza. Subentra a Cristian Dessì. Il tecnico di Guspini, la scorsa stagione ad Arbus, ha fatto tutta la gavetta. La prima esperienza è stata nel settore giovanile del Sanluri, un ciclo importante con risultati prestigiosi in tutte le categorie fino all’esordio con la stessa società in Serie D. Poi l’avventura col Samassi, riportato dalla Prima categoria all’Eccellenza. Quindi all’Arbus con il quale ha vinto la Promozione (i minerari avevano ritrovato l’Eccellenza dopo sedici anni). La scorsa stagione sempre ad Arbus e ora il Sant’Elena, altra società di spessore nel calcio sardo. Intanto è stato ufficializzato il nuovo organigramma societario. Il presidente è Luca Meloni, il vice Luca Floris, presidente onorario Pasquale Meloni, direttore generale Riccardo Marongiu, direttore sportivo confermato Mario Orrù e segretario Salvatore Mammino.

È Nicola Agus il nuovo allenatore del Sant’Elena che nella prossima stagione disputerà il ventesimo campionato in Eccellenza. Subentra a Cristian Dessì. Il tecnico di Guspini, la scorsa stagione ad Arbus, ha fatto tutta la gavetta. La prima esperienza è stata nel settore giovanile del Sanluri, un ciclo importante con risultati prestigiosi in tutte le categorie fino all’esordio con la stessa società in Serie D. Poi l’avventura col Samassi, riportato dalla Prima categoria all’Eccellenza. Quindi all’Arbus con il quale ha vinto la Promozione (i minerari avevano ritrovato l’Eccellenza dopo sedici anni). La scorsa stagione sempre ad Arbus e ora il Sant’Elena, altra società di spessore nel calcio sardo. Intanto è stato ufficializzato il nuovo organigramma societario. Il presidente è Luca Meloni, il vice Luca Floris, presidente onorario Pasquale Meloni, direttore generale Riccardo Marongiu, direttore sportivo confermato Mario Orrù e segretario Salvatore Mammino.

Com’è nato il legame con la società quartese?

«È bastato poco. Dopo alcuni incontri c’è stata la volontà di intraprendere un percorso di crescita da loro già iniziato da qualche anno. Un’unità di intenti: sport inteso come costruzione e formazione di giovani calciatori con attenzione ai valori del rispetto e dell’educazione. Soltanto così si può garantire ai ragazzi una crescita calcistica ma anche un futuro più solido. È un progetto ambizioso e per questo ho accettato. Per me è un onore guidare una squadra blasonata con un passato anche in C. Ringrazio la società per la fiducia che cercherò di ricambiare».

Cosa porterà al Sant’Elena?

«Ciò di cui c’è bisogno. Voglio trasferire e insegnare non solo i principi di gioco ma soprattutto quelli della vita di tutti i giorni. Noi “grandi” dobbiamo sempre dare l’esempio ai nostri ragazzi. L’istruzione è un punto solido del mio pensiero. Non vedo l’ora di iniziare».

Che campionato si aspetta?

«Questo è un torneo che fa gola a tanti tecnici. Chi non vorrebbe partecipare? Sarà di altissimo livello con tante società che si attrezzeranno per primeggiare. Dalla Promozione arrivano tre nobili: Monteponi, Calangianus e Tharros. Si aggiungono a Nuorese, Arbus, Carbonia, Villacidrese. Un approccio giusto ed equilibrato potrebbe far la differenza alla fine della competizione».

Il Sant’Elena è reduce da una buona stagione. Ci saranno comunque nuovi innesti?

«Penso siano necessari acquisti mirati. Soltanto attraverso una buona amalgama e uno spogliatoio unito si possono ottenere i risultati migliori. Saper far squadra è il migliore rinforzo».

Le partite casalinghe saranno giocate a Serdiana.

«Siamo contenti dell’accoglienza ricevuta. La struttura è in ottime condizioni. Faremo della nostra casa un punto di forza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata