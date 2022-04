Agumu, per il pm le villette sono abusive 

Per l’accusa le 29 villette in località Agumu sarebbero abusive, perché costruite in un’area a destinazione d’uso agricola. Chiuse le indagini, il pubblico ministero Andrea Vacca ha contestato violazioni urbanistiche ed edilizie a quindici indagati, tra i quali cinque notai.

I fabbricati, realizzati a poche centinaia di metri dal mare in quella che era stata ribattezzata “Residenza Gabriele”, sarebbero stati destinati per lo più a vacanzieri inglesi e statunitensi che trascorrono le ferie nell’Isola.

A fine luglio dello scorso anno, invece, erano finiti sotto sequestro su ordine del giudice per le indagini preliminari Lucia Perra che aveva accolto la richiesta del pm Vacca. La Procura ritiene abusivi i fabbricati – nati in un’area dove in passato sorgeva l’azienda Obino – poiché circoscritti in un’area a destinazione agricola.

I nomi

Nei guai – al termine dell’inchiesta del Nucleo investigativo della Forestale – sono finiti in quindici: progettisti, lottizzanti, tecnici comunali e cinque notai indagati, a vario titolo, per reati inerenti la presunta lottizzazione abusiva e delle violazioni paesaggistiche.Sono Simone Palomba, proprietario e venditore del complesso e dei lotti; il padre Aldo, progettista e direttore dei lavori riguardo le pratiche edilizie; Donato Deidda e Mauro Milazzo, responsabili dell’Ufficio tecnico comunale di Pula (avevano rilasciato e sottoscritto a vario titolo concessioni e autorizzazioni edilizie, Dia e certificato di agibilità tra il 2005 e il 2014); Barbara Boi, progettista e direttrice dei lavori per alcune pratiche edilizie e un’autorizzazione paesaggistica; Manuel e Paolo Montisci, progettisti per le pratiche edilizie del 2014; Marcellino Saba, progettista per le pratiche edilizie del 2007 e per la richiesta di frazionamento del 2008; Antonio Ignazio Vacca per il frazionamento del fabbricato nel 2015 e Dario Mura per il frazionamento del 2011. Finiti sotto indagine anche i notai Vittorio Giua Marassi, Enrico Ricetto, Pietro Miele, Marcello Dolia e Chiara Mariani, per una serie di atti e contratti di compravendita.