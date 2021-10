Agricoltura, il giallo degli indennizzi 

I danni della siccità del 2017 rischiano di non essere più risarciti, lasciando a terra gran parte delle ventiduemila domande che erano state presentate dalle aziende agricole di tutta l’Isola. Coldiretti Sardegna lancia l’allarme, anzi denuncia «uno scandalo colossale» dietro il quale c’è «la burocrazia che uccide l’agricoltura». Più che un rischio sembra una certezza a leggere la lettera spedita da Argea a un imprenditore: il 21 settembre 2021 – è scritto – era «il termine ultimo per provvedere alla liquidazione degli indennizzi per danni causati dall’evento calamitoso». Due righe che l’agenzia regionale giustifica chiamando in causa il comma 4 dell’articolo 25 del Regolamento Ue 702/2004 (citato come fonte da Argea nella missiva). In sostanza «i regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data del verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere da tale data». I conti sono presto fatti: son passati quattro anni da quel terribile 2017 e oggi il tempo è ormai scaduto.

«Una beffa»

Intanto Coldiretti ci vuole vedere chiaro. «Vogliamo avere un report dettagliato delle pratiche liquidate, istruite, ancora da istruire e non liquidate e che strada percorreranno», tuona il presidente Battista Cualbu, «e quando saranno pagate quelle ritenute inammissibili e recuperate nel luglio del 2020 con la procedura del de minimis grazie a una nostra proposta. Dobbiamo avere un quadro trasparente che manca dal 30 aprile, anche perché le aziende agricole devono avere la possibilità, nel caso siano state escluse per negligenze o per qualsiasi altro motivo che li esula da colpe, di potersi difendere nelle sedi opportune e rivendicare un diritto». Insomma: «Dopo 4 anni di perdite pesanti, false speranze continuamente alimentate, rimbalzi, rinvii, arriva anche la super beffa della scadenza dei termini».

La vicenda

L’allora Giunta regionale, spiega Coldiretti, decise di stanziare i fondi per indennizzare subito i pastori dimenticando però, tutti gli altri settori, recuperati dopo grazie all’associazione. «A gennaio 2020 delle oltre 22mila domande presentate erano state liquidate appena 6 su 100. Dall’ultimo report della task force della Regione (30 aprile scorso) «il 35 per cento delle domande è irricevibile, il 4 per cento in istruttoria, il 26 per cento aveva concluso l’istruttoria con esito positivo ed era in liquidazione. Mentre il 32 per cento delle domande inammissibili è stato recuperato con il de minimis». Domande queste – ricorda il direttore di Coldiretti Luca Saba – non ancora istruite e sarebbe un’altra beffa se non percorressero una strada diversa e si considerassero non liquidabili perché sono scaduti i termini». E ora «chi paga l’inefficienza della pa? Chi va a verificare le responsabilità di chi ha tenuto per anni le pratiche inevase?».