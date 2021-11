Agricoltura, annata da 375 milioni 

La Regione lo considera l’«anno record» delle erogazioni in agricoltura. Tra anticipazioni e saldi, nel 2021 le aziende agricole e zootecniche dell’Isola hanno ricevuto 375 milioni di euro, tanto è stato erogato in 11 mesi da Argea, l’Agenzia regionale subentrata un anno fa all’organismo nazionale (Agea) per i pagamenti nel settore agricolo. Una bella boccata d’ossigeno per le imprese, in affanno per mancanza di liquidità, handicap che più incide sulla programmazione rallentando e vanificando investimenti per il rilancio del settore. I fondi sono quelli Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia), ossia i due pilastri della Politica agricola comune (Pac),la cui riforma entrerà in vigore nel 2023. Con i primi – dati Regione - pagati 251.086.723,88 euro, per 89.064 domande autorizzate, con i secondi 124.830.290,04 per 25.321 domande. «Pagamenti fatti entro i termini del 30 novembre per la domanda unica e del 18 ottobre per il Psr», chiarisce l’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia. Le misure riguardano vari interventi: infrastrutture, difesa del suolo, benessere animale, biologico.

Lo scenario

L’ultima tranche, pagata mercoledì, è di 58 milioni per 9303 domande autorizzate (Feaga). Che siano «risultati lusinghieri» lo dice lo stesso presidente Christian Solinas, a fronte di «troppe lungaggini burocratiche che in passato hanno ritardato le erogazioni, causando incertezze e forti disagi alle aziende e una diffusa incertezza». L’entrata in scena di Argea è stata decisiva per semplificare e snellire il percorso dei pagamenti. «L’impegno dei dipendenti dell’Agenzia è stato encomiabile», sottolinea l’assessora della Giunta Solinas, che ha fatto del settore agricolo «una priorità, fin dall’inizio della legislatura, in favore di chi lavora nelle campagne».

La voce dei campi

Chiederne conto ai diretti interessati è d’obbligo. «Sono cifre importanti ottenute grazie al lavoro di interlocuzione portato avanti con la Regione», spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu. «Fino a qualche anno fa, infatti, non erano previste le anticipazioni, necessarie per garantire liquidità alle aziende in uno dei periodi più difficili in cui si programma la stagione». Adesso – aggiunge il direttore Luca Saba – «è fondamentale stabilizzare e regolarizzare l’arrivo pagamenti. Le aziende devono avere certezze, anche nei tempi dei bandi che non possono arrivare a pagamento dopo 5 anni dalla pubblicazione».