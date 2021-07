Agraria, la svolta verde degli studenti modello 

Volevano solamente diplomarsi e invece sono entrati di diritto nella storia della scuola agraria di Senorbì. Quattro studenti modello della classe quinta delle serali dell’Istituto "Luigi Einaudi” hanno concluso il loro percorsi di studi conquistando l’agognato diploma con il massimo dei voti: 100 centesimi.

Record

Nella storia della scuola agraria di Senorbì non c’è mai stata una classe con quattro studenti da 100, né ai corsi diurni né al serale. Il quartetto delle meraviglie è composto da Donatello Garau di Suelli, Francesca Erriu di San Basilio, Mariella Mameli di Ussana e Marco Follesa di Sant’Andrea Frius. «Non è solo merito nostro, gli insegnanti e i compagni di classe ci hanno spronato a dare il massimo», dicono i neo diplomati, con la modestia di chi non ha (più) nulla da dimostrare.

Follesa, operaio agricolo 50enne, ha sfiorato la lode: «Mi è sfuggita perché mi mancava qualche punto in fase di presentazione all’esame, ma sono molto soddisfatto anche perché gli esaminatori mi hanno decretato un applauso». La commissione è rimasta particolarmente colpita dalla sua tesina sui metodi di coltivazione di un vigneto di 4 ettari. «Ho descritto il lavoro che si svolge in vigna, adesso che ho terminato il percorso di studi spero tanto di realizzare il sogno di diventare imprenditore agricolo», conclude Follesa.

L’ecosistema

Donatello Garau svolge due lavori: operatore video freelance e imprenditore agricolo. «Nel 2008 ho acquistato un appezzamento di terra a Suelli dove ho impiantato ulivi e una vigna a uso familiare – racconta –, inoltre grazie all’aiuto di mio fratello Claudio coltivo seminativi ed erba medica». Tanto grande era la passione per l’agricoltura che ha pure deciso di trasferirsi in campagna, in una casa rurale attorno alla quale con la macchia mediterranea ha creato un ecosistema, per vivere a contatto con la natura. «Mi servivano però più competenze per mandare avanti il mio progetto, così ho deciso di riprendere gli studi e iscrivermi alle agrarie», spiega. I risultati hanno ripagato l’impegno.

Studentesse modello

Mariella Mameli lavora come operatrice-sociosanitaria all’Asl di Senorbì. «Adoro quello che faccio, ma sono sempre stata attratta anche dalla natura e dal mondo agricolo – racconta –, così ho deciso di tentare questa avventura». Lo studio per materie come agronomia, economia agraria e valorizzazione dei prodotti locali si è subito trasformato in una passione, tanto che andare a scuola dopo una giornata di lavoro era diventato quasi un piacere. È stato così anche per Francesca Erriu, istruttrice di danze orientali ed etniche, che ha iniziato ad apprezzare l’agricoltura quando ha scoperto che la danza in passato veniva praticata nei riti di passaggio e per propiziare la fertilità dei campi. «La fortuna più grande è stata quella di condividere il percorso di studi con una classe affiatata e con professori straordinari che ci hanno trasmesso la passione per le loro materie di insegnamento», dice Erriu.

RIPRODUZIONE RISERVATA