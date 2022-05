Agostini: vincere a tutti costi 

Tutto in una notte e Alessandro Agostini lo sa bene. Questa sera, in Laguna, il Cagliari si gioca la stagione in 180 minuti, i 90 dei rossoblù col Venezia e quelli che la Salernitana avrà a disposizione contro l'Udinese per scappar via e condannare Joao e compagni alla retrocessione in B. Ma per Agostini conta solo quello che accadrà al “Penzo”: «A quello che faranno gli altri non penso, sarebbe solo una perdita di tempo. Sappiamo che la salvezza non dipende da noi, ma intanto pensiamo alle nostre cose e a fare risultato a tutti i costi».

Testa e cuore

Inutile provare a tirar fuori qualche indicazione sulla formazione o il modulo. «Lo vedrete in campo, devo fare alcune valutazioni. Di certo abbiamo pensato a diverse soluzioni perché in una partita bisogna anche saper cambiare». Anche perché poi, in una gara così, conta soprattutto come si scende in campo: «Queste sono partite che valgono una stagione e quindi tutto è importante. Di certo, qualcosa deve partire dalla testa». Quella testa mandata in frantumi dalla sconfitta di domenica scorsa con l'Inter: <Dopo la partita c'era grande delusione, non potevamo essere felici. Ma abbiamo recuperato fiducia, abbiamo lavorato e ora siamo pronti, consapevoli di quello che dobbiamo fare».

Il Venezia

Sa benissimo, Agostini, che la salvezza si gioca su due tavoli. «Ma a quello che accadrà a Salerno non dobbiamo pensarci. Mettiamola da parte, non ci serve prima. Al massimo ci penseremo dopo. Non dipende da noi e quindi che senso ha parlarne?». Così come, al fischio finale di Maresca, penserà anche al suo futuro. Perché il Cagliari, a prescindere da come vada stasera, potrebbe decidere di ripartire dal tecnico di Vinci: «No, non ho parlato con nessuno, non è il momento. Adesso è fondamentale dare e fare tutto quello che dobbiamo dare e fare per salvarci». Prima di tutto battendo un Venezia che sembra in disarmo, con tanti giocatori assenti. Il cannoniere Henry per questioni di mercato o Nsame lasciato partire per potersi sposare, per esempio. Ma questi discorsi piacciono poco ad Agostini: «Mai fidarsi di questo tipo di partite. Poi, qualunque motivazione possano avere loro, noi ne abbiamo decisamente di più. Ci giochiamo tutto, la permanenza in Serie A. E questo deve fare la differenza».