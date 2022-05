Agostini sicuro: siamo ancora vivi  

Salerno. «Siamo ancora vivi». Alessandro Agostini butta via tutta la tensione della partita di Salerno, una partita iniziata lunedì sera, quando il Cagliari lo ha chiamato per salvare una Serie A diventata lontanissima. «E quando il Cagliari chiama bisogna rispondere».

Agostini riparte dalla rete di Altare al 99’: «Quel gol pesa parecchio, ci consente di continuare a crederci fino alla fine. Siamo ancora in vita e questo è un segnale importante». Il Cagliari è ancora in corsa grazie a un eroe per caso, Giorgio Altare, alla sua prima rete in Serie A. Pesantissima: «Ha fatto una partita straordinaria, come tutti. Ha carisma e carattere. Ha ancora tanto da migliorare, ma può diventare un ottimo giocatore». Un gol che ha riportato a galla il Cagliari «perché dopo la loro rete eravamo all’inferno». Agostini sorvola sugli episodi più discussi, dal rigore dato alla Salernitana, con rissa in allegato, a quello prima dato e poi tolto al Cagliari: «Quel rigore tolto avrebbe ammazzato chiunque e invece i ragazzi hanno avuto anima e cuore per lasciare ancora tutto aperto».

Cuore e batticuore

Una vigilia infinita, quella di Agostini: «È stata tosta, è avvenuto tutto in pochi giorni. Non è stato semplice, soprattutto a livello emozionale. Ma quando il Cagliari chiama, bisogna rispondere». E da martedì ha pensato a come rilanciarlo, il Cagliari. Ripartendo dal 3-5-2: «Troppo poco tempo, non mi sembrava giusto cambiare modulo e togliere ai ragazzi una delle poche certezze che avevano. Meglio intervenire sull’atteggiamento». E l’atteggiamento ad Agostini è piaciuto: «E per come si era messa, questo pareggio ci dà una carica straordinaria. Perché la reazione fa ben sperare per il futuro».

Il futuro