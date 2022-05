Agostini si fida del Cagliari 

Tutti insieme, squadra e tifosi. «Avremo lo stadio pieno, i tifosi sognano la salvezza con noi. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo crederci». Chiama a raccolta il pubblico rossoblù, a modo suo, senza proclami: «I tifosi ci daranno qualcosa in più, ne abbiamo bisogno. Affrontiamo una partita tosta, ci saranno momenti difficili, ma sappiamo di poter contare sul loro aiuto». Sette anni dopo, riecco Agostini sulla panchina del Cagliari. Domenica scorsa l'esordio a Salerno, ma in casa sarà tutta un'altra cosa: «Mi passeranno tante cose per la testa, soprattutto, tra le più belle, tornare davanti a quei tifosi che sono stati per tanti anni, anzi, che sono ancora i miei tifosi. Sarà straordinario per me».

Cagliari-Inter, prima di tutto, anche delle emozioni. «Abbiamo lavorato su alcune cose in settimana, vedrete domenica». Taglia corto davanti alle curiosità su formazione e tattica. Una nuova settimana di allenamenti, attenzione soprattutto alla testa. «A livello psicologico, ho visto un gruppo diverso. I ragazzi sono consapevoli della situazione, ma arrivano alla partita nel modo giusto. Dobbiamo mettere tutto». Inutili le discussioni su moduli, dettagli, schemi: «Sarà più importante dare tutto per uscire a testa alta, non conosco altre strade. Bisogna dare tutto, dall'inizio alla fine».

Sette anni dopo, Alessandro Agostini può riabbracciare i suoi tifosi. Era il primo marzo del 2015, vestiva la maglia del Verona e con l'Hellas espugnò il Sant'Elia, condannando il Cagliari, il suo Cagliari, a una retrocessione quasi certa. Ma l'amore va oltre e la curva invocò il suo nome. «Mica lo fanno spesso di fare un coro per un giocatore», disse, emozionato, a fine partita. Sette anni e qualche vita dopo, “Ago” è pronto per un nuovo abbraccio, qualche metro più in là. I pensieri sono tutti per una gara che vale una stagione, contro l'Inter che insegue lo scudetto. «Ma per la testa», ammette alla vigilia, «mi passano tante cose...».

Voglia d'impresa

Emozioni

Niente alibi

Agostini è uomo di campo. La conferenza dura poco meno del minimo sindacale, in testa ha solo il lavoro sul campo e una partita che, sulla carta, sembra impossibile. Ma l'Inter non lo spaventa. Nessuna distrazione, neanche quando si discute sulla questione della contemporaneità delle gare: «Il problema non ci riguarda, concentriamoci su altro». Sui nerazzurri di Inzaghi, per esempio: «Una grande squadra, con grandi giocatori, difficile da affrontare e gestire». Agostini e il Cagliari ripartono dal pareggio di Salerno: «La squadra ha provato a fare la partita, riprendendo il risultato davanti a 30.000 persone. Un pareggio che ci dà forza e morale e che vuol dire una cosa: non vogliamo mollare mai». Ci crede, Agostini: «Speriamo di riuscire a fare la partita che vogliamo. Di certo, siamo una squadra che non si arrende e ci proverà fino alla fine. Con i giusti equilibri, capendo i momenti della partita. Ripeto, ci saranno situazioni in cui soffriremo, ma anche noi avremo le nostre occasioni e dovremo essere bravi a sfruttarle».

