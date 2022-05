Agostini replica con gli undici di Salerno 

Domani contro l'Inter Agostini potrebbe fare il copia-incolla dell'undici gettato nella mischia all'Arechi. Sfida tra 3-5-2, sperando nel miracolo. In difesa, davanti a Cragno, praticamente scontata la presenza del ritrovato Ceppitelli, di Lovato – nonostante il momento non eccezionale – e di Altare, salvatore della patria rossoblù a Salerno, col suo primo gol in Serie A che ha regalato un'ultima speranza. Fasce affidate a Bellanova e Lykogiannis, che garantisce qualcosa in più in fase di copertura rispetto a Dalbert, che scalpita all'idea di ritrovare la squadra proprietaria del suo cartellino. In mezzo, Grassi è intoccabile davanti alla difesa, col supporto di Deiola e Rog, con la speranza che il croato faccia un nuovo passo avanti nella condizione, dopo aver ritrovato una maglia da titolare a distanza di 17 mesi (e due crociati) dall'ultima volta. Davanti, poi, fiducia a oltranza alla coppia Joao Pedro-Pavoletti

Una nuova settimana di lavoro, ma Agostini difficilmente cambierà Cagliari. A Salerno il tecnico ha puntato sull'usato sicuro: difesa a tre, come quasi sempre in questo campionato e sfruttando la numerosa batteria di centrali, linea di cinque a centrocampo e due punte. Perché una squadra con tanti limiti e con equilibri delicatissimi non aveva certo bisogno di fare rivoluzioni. Meglio lavorare su altri concetti, eliminando gli uno contro uno e il ricorso sistematico alla catapulta, e sulla testa, per convincere un gruppo quasi depresso che tutto può ancora succedere, l'importante è provarci.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Un allenamento questa mattina, il ritiro ad Asseminello, il risveglio di domani e poi, alle 20.45, il Cagliari si giocherà il suo destino contro la corazzata Inter. Niente calcoli, i rossoblù non possono permetterselo. Due partite per garantirsi la Serie A, una salvezza che ha bisogno di un finale da leoni, dopo una stagione che, al momento, vede i rossoblù capaci di raggranellare appena 29 punti in 36 gare, meglio solo dell'infausto 2014-15, un punto in meno per poi chiudere a 34 e la retrocessione.

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Un allenamento questa mattina, il ritiro ad Asseminello, il risveglio di domani e poi, alle 20.45, il Cagliari si giocherà il suo destino contro la corazzata Inter. Niente calcoli, i rossoblù non possono permetterselo. Due partite per garantirsi la Serie A, una salvezza che ha bisogno di un finale da leoni, dopo una stagione che, al momento, vede i rossoblù capaci di raggranellare appena 29 punti in 36 gare, meglio solo dell'infausto 2014-15, un punto in meno per poi chiudere a 34 e la retrocessione.

L'Ago della bilancia

Una nuova settimana di lavoro, ma Agostini difficilmente cambierà Cagliari. A Salerno il tecnico ha puntato sull'usato sicuro: difesa a tre, come quasi sempre in questo campionato e sfruttando la numerosa batteria di centrali, linea di cinque a centrocampo e due punte. Perché una squadra con tanti limiti e con equilibri delicatissimi non aveva certo bisogno di fare rivoluzioni. Meglio lavorare su altri concetti, eliminando gli uno contro uno e il ricorso sistematico alla catapulta, e sulla testa, per convincere un gruppo quasi depresso che tutto può ancora succedere, l'importante è provarci.

Le conferme

Domani contro l'Inter Agostini potrebbe fare il copia-incolla dell'undici gettato nella mischia all'Arechi. Sfida tra 3-5-2, sperando nel miracolo. In difesa, davanti a Cragno, praticamente scontata la presenza del ritrovato Ceppitelli, di Lovato – nonostante il momento non eccezionale – e di Altare, salvatore della patria rossoblù a Salerno, col suo primo gol in Serie A che ha regalato un'ultima speranza. Fasce affidate a Bellanova e Lykogiannis, che garantisce qualcosa in più in fase di copertura rispetto a Dalbert, che scalpita all'idea di ritrovare la squadra proprietaria del suo cartellino. In mezzo, Grassi è intoccabile davanti alla difesa, col supporto di Deiola e Rog, con la speranza che il croato faccia un nuovo passo avanti nella condizione, dopo aver ritrovato una maglia da titolare a distanza di 17 mesi (e due crociati) dall'ultima volta. Davanti, poi, fiducia a oltranza alla coppia Joao Pedro-Pavoletti

Le retrovie

Il Cagliari anti-Inter sembra cosa fatta. Ma Agostini vuole che tutti siano pronti a dare il loro contributo, dall'inizio o a gara in corso, come visto all'Arechi. E allora, in mezzo sono pronti Marin e Baselli, i cui ingressi una settimana fa hanno dato la scossa giusta nella rincorsa al pareggio. Pure davanti c'è chi non si arrende. Pereiro può aggiungere fantasia sulla trequarti e anche Keita, un altro ex, vuol tornare protagonista nel finale di una stagione che si aspettava ben diversa, come ammesso anche dal suo agente Pastorello in un'intervista a “La Repubblica”: «Nessuno poteva immaginare una situazione così difficile. Keita è concentrato sulla salvezza, che dev'essere raggiunta, ma avrebbe voluto essere utilizzato di più, non col contagocce. Di certi giocatori i club non possono fare a meno...».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata