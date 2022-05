Agostini non si rassegna 

Non è bastata una prestazione tutta grinta e cuore né lo stadio pieno a spingere la squadra.

Non sono servite neppure le manovre di disturbo dei tifosi rossoblù più sfacciatamente nottambuli: verso le 2 di ieri, quindi ben prima dell’alba del match day, hanno cercato di tenere svegli i giocatori dell’Inter sparando una raffica di fuochi d’artificio fuori da un hotel del centro città, per far capire ai nerazzurri che, alla Domus, sarebbe stata dura.

Delusione

Il Cagliari però ha perso e Alessandro Agostini sa bene che l’unica speranza, domenica prossima, può arrivare da una vittoria a Venezia e da un giro a vuoto della Salernitana contro l’Udinese. Altrimenti sarà retrocessione. Ma in sala stampa, con i tifosi ancora fuori dallo stadio – per protesta o per rassegnazione – l’allenatore rossoblù ha invitato tutto l’ambiente a crederci fino all’ultimo, a lottare fino a quando la prospettiva di disputare il prossimo anno in Serie B non sarà sancito dalla matematica: «Dobbiamo ricaricare le batterie e provare a vincere al “Penzo”», ha detto. «Anche se è chiaro che la salvezza non dipenderà solo da noi». Negli spogliatoi Agostini non ha parlato a lungo con i calciatori: «Ho visto sconforto e delusione, giocavamo contro una squadra di altissimo livello e non siamo riusciti nel nostro intento. Ho abbracciato i ragazzi uno a uno. Bisogna ripartire dalle piccole cose positive viste con i nerazzurri, anche se non è facile in questi momenti cogliere qualcosa di positivo per ripartire subito. Dobbiamo farlo, preparare la prossima gara, che sarà decisiva, e dare tutto ciò che abbiamo: lo merita la nostra gente. I ragazzi hanno dato il massimo, ma l’Inter davanti è devastante e squadre così forti sono abili a mettere a nudo le carenze».

Al Cagliari, anche sul 2-1, è sembrato mancare lo strappo, la costruzione. «Può essere un problema a livello morale, del resto è una situazione che nella testa dei giocatori pesa. Siamo stati bravi ma i nerazzurri hanno dimostrato di essere superiori», ha proseguito. «Nella prima parte non abbiamo fatto male, poi siamo passati alla linea a cinque perché non riuscivamo più ad avere ampiezza. II gruppo ha messo in campo tutto ciò che aveva».