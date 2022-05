Agostini, l’esordio col botto 

Non è un supereroe, Agostini, ma un uomo che ogni successo se l'è sudato. In Sardegna è arrivato nel gennaio 2004 dall'Empoli, centrando subito la promozione in A, una A mantenuta fino al divorzio con il Cagliari, nel 2012. In mezzo, solo salvezze. Alcune drammatiche. Come quella della stagione 2005-06, partita con le panchine volanti: al via Tesser, Arrigoni alla seconda giornata e Ballardini dalla terza. Roba da record. Ma la svolta arrivò con capitan Nedo Sonetti, che prese il Cagliari al penultimo posto, con appena 5 punti dopo 11 giornate, per centrare la salvezza aritmetica alla trentaseiesima giornata, con un 3-1 al Sant'Elia contro il Parma. Per non parlare della stagione 2007-08, col Cagliari raccolto da Ballardini con un piede e mezzo in B e risorto dopo l'indimenticabile rimonta contro il Napoli che diede il via a una delle salvezze più clamorose di sempre. Con Allegri e Donadoni, stagioni di lusso, ai margini delle zone alte. Poi, nel 2011-12, una A mai messa davvero in discussione, ma anche il doppio cambio di allenatore (Ficcadenti, Ballardini e ancora Ficcadenti), il trasloco a Trieste e, il 2 maggio, la sua ultima volta con la maglia del Cagliari, a Brescia contro il Genoa, alla giornata numero 36. Come la giornata del suo esordio sulla panchina rossoblù, questa sera a Salerno.

Quella sera finì con un 3-1 che regalò la matematica Serie A: mille immagini come il trenino in stile Bari dopo il gol decisivo di Esposito, i tuffi sotto la doccia, un indemoniato Reja in slip scuri attaccato alle inferriate del Sant'Elia e sir Zola con la parrucca da Pocahontas. Una sera ad alta tensione, come quella odierna, dove il Cagliari la Serie A stavolta dovrà difenderla, con le unghie e con i denti.

«Partite così ne ho giocata qualcuna ed è andata bene». Alessandro Agostini è pronto per la sua prima volta sulla panchina del “suo” Cagliari. Ed è subito ultima spiaggia o qualcosa di simile, perché all'Arechi non ci sono alternative alla vittoria. «Conosco questi momenti, li ho vissuti sulla mia pelle», ha ricordato nella conferenza di presentazione. E il cuore ha avuto un sussulto, mentre la mente correva all'indietro. Magari a quel 29 maggio 2004, quando il giovane Ago conquistava la promozione in A nel suo primo anno con la maglia rossoblù, proprio contro la Salernitana.

Segni del destino

Mille battaglie

Le prime volte

Alessandro Agostini è l'undicesimo allenatore dell'era Giulini, iniziata, con un curioso countdown alfabetico, con la doppia Z di Zdenek Zeman. Sperando di replicare i suoi esordi in rossoblù. Quello assoluto, in B, avvenne il primo febbraio 2004, vittoria in casa 2-1 contro il Catania di Oliveira e con Reja in panchina. La prima volta in A, invece, è datata 12 settembre dello stesso anno, ancora una vittoria casalinga (1-0) contro il Bologna, con Arrigoni alla guida. Meno fortunato l'esordio da allenatore con la Primavera cagliaritana, il 19 settembre 2020, lo 0-1 col Milan, che però ha fatto partire un percorso che ha fatto sbarcare la gioventù rossoblù ai playoff scudetto e Agostini da Vinci sulla panchina più desiderata.

