Agnello sardo Igp, fatturato da record 

I dati del consorzio dicono che la filiera agnello Igp di Sardegna vede coinvolte oltre cinquemila aziende zootecniche, distribuite in tutta l’Isola, a cui si aggiungono 35 imprese di macellazione e della distribuzione (rappresentate da Francesco Forma e Francesco Pala). La provincia col maggior numero di aziende è quella di Nuoro (32% dei soci), seguono Sassari (col 28%), Cagliari (21%) e Oristano (19%). All'interno del Consorzio c’è una buona componente femminile, con 845 donne che, per la prima volta, sono rappresentate nel nuovo consiglio di amministrazione con Maria Francesca Serra, di Usellus. Quindi si registra il 9% in più nel fatturato, grazie alla crescita del prezzo a dicembre, durante le feste natalizie. L’agnello è stato pagato in media 5,22 euro al pastore, con 362.140 agnelli macellati (fatturato di circa 18 milioni).

È quanto emerge dal primo Rapporto trasparenza dell’agnello Igp, presentato a Macomer. Una filiera in crescita secondo lo stesso Consorzio (Contas), dal quale emerge che, mentre sul totale degli agnelli macellati si registra un calo di oltre il 6% rispetto all’anno prima, in quelli certificati Igp si registra un aumento dello 0,4%. Gli agnelli certificati Igp di Sardegna rappresentano il 76% del totale: il prodotto certificato fa da traino all’agnello convenzionale permettendogli di trovare un posizionamento sul mercato, seppure in forte contrazione.

Aumento del fatturato, nonostante la pandemia. Battista Cualbu, presidente del Consorzio di tutela dell’agnello di Sardegna Igp, lo dice con una certa soddisfazione: «Il 2021 è stato il migliore degli ultimi 20 anni per l’agnello sardo, con un fatturato all’origine che segna il 9% in più rispetto al 2020, con il prezzo pagato al pastore cresciuto del 31%, sempre rispetto all’anno precedente».

È quanto emerge dal primo Rapporto trasparenza dell’agnello Igp, presentato a Macomer. Una filiera in crescita secondo lo stesso Consorzio (Contas), dal quale emerge che, mentre sul totale degli agnelli macellati si registra un calo di oltre il 6% rispetto all’anno prima, in quelli certificati Igp si registra un aumento dello 0,4%. Gli agnelli certificati Igp di Sardegna rappresentano il 76% del totale: il prodotto certificato fa da traino all’agnello convenzionale permettendogli di trovare un posizionamento sul mercato, seppure in forte contrazione.

I numeri

Prezzo in calo

Dopo le feste natalizie, tuttavia, il prezzo si è dimezzato, registrando una perdita di fatturato di oltre 751 mila euro, col prezzo medio passato da 49,6 euro ad agnello a 25,7. «In queste condizioni di mercato - dice il direttore di Contas, Alessandro Mazzette - l’export in Spagna diventa l’unica soluzione, ma con la svendita del prodotto. Da alcuni anni stiamo proponendo di regimentare l’offerta attraverso la costruzione di celle di congelamento che permettano di spostare la vendita nei periodi di maggiore richiesta». Ieri si è parlato anche di abusivismo. «Occorre intensificare la vigilanza, per gli agnelli importati e spacciati come sardi, conclude Cualbu.

