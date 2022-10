«Agnelli all’asta, niente stress» 

«Nessuno stress per l’agnellino legato per le zampe e sollevato per aria per due minuti. È un po’ quello che capita per la tosatura delle pecore». Parola del veterinario dell’Asl Pietro Carboni che ieri mattina ha ricostruito davanti al Tribunale di Oristano quanto accaduto durante l’asta benefica che, ogni anno viene organizzata a Sedilo in occasione della festa di Sant’Antonio. Una tradizione secolare che però, dopo l'edizione del 16 gennaio 2018, ha avuto un risvolto giudiziario: l’associazione romana “Animalisti italiani” aveva denunciato il banditore Angelo Porcu, 55 anni, per maltrattamento di animali ritenendo che ci fosse una certa violenza nel sollevare l’agnellino in aria per mostrarlo al pubblico.

In Aula

L’udienza di ieri si è aperta con le testimonianze del luogotenente Salvatore Unali e del comandante dei carabinieri di Sedilo Alessandro Albano. Il maresciallo, rispondendo alle domande della pm Daniela Muntoni, ha riferito che l’unica attività di indagine sulla vicenda era consistita nell’identificazione di alcune persone che comparivano nel video (pubblicato sui social) sull’asta e tra loro c’era anche il banditore. Ha poi precisato che gli animali venivano tenuti liberi all'interno di un recinto e venivano legati solo al momento dell'asta. Poi è stata la volta di Andrea Mula, componente della Confraternita e di don Battista Mongili, parroco di Sedilo che, rispondendo alle domande dell’avvocato difensore Raffaele Miscali, ha spiegato lo spirito della manifestazione. «Gli agnellini prima dell’asta vengono tenuti in sacrestia, dove spesso i bambini entrano e giocano con gli animali» ha detto il sacerdote che ha chiarito come «chi dona l’agnello per la manifestazione, solitamente lo riprende e lo rimette nel gregge “benedetto”. Una sorta di buon auspicio». Infine il veterinario ha insistito sul fatto che non c’è alcuno stress «tenerli legati per le zampe e sollevati per aria per pochi minuti non crea sofferenza» ha concluso. «Succede la stessa cosa quando si tosano le pecore, vengono legate perché altrimenti si muoverebbero e potrebbe essere pericoloso». La giudice Serena Corrias ha rinviato il processo al 19 settembre 2023 per la discussione.

