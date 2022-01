Aggressioni alle donne, rafforzati i controlli  

Più controlli in città, una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone più critiche dove, in questi mesi, si sono verificati gravi episodi di violenza nei confronti delle donne. Il problema è stato al centro della riunione di ieri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice era stato richiesto dal sindaco Paolo Truzzu al prefetto Gianfranco Tomao dopo le aggressioni avvenute a distanza di pochi giorni prima a Is Mirrionis, in una traversa di via Is Cornalias, dove una studentessa universitaria di 21 anni era stata molestata e colpita con una violenta manata sul petto da uno sconosciuto (mai individuato), e successivamente in piazza del Carmine, dove ad essere pesantemente molestata (l’accusa è anche in questo caso di violenza sessuale) da un giovane algerino di 30 anni è stata una sedicenne.

In Aula

Ieri Truzzu ha riferito in Consiglio sul vertice in Prefettura. «Il prefetto – ha detto il sindaco – ha stabilito di intensificare i controlli nelle zone più a rischio e negli orari notturni. A noi ha chiesto di installare più videocamere di sorveglianza per rafforzare la sicurezza di tutti i cittadini». Gli impianti non serviranno certo a prevenire questi gravi fatti, ma aiuteranno ad individuare i responsabili. «L’episodio della violenza alla ragazza avvenuto nei giorni scorsi, mi ha turbato come uomo delle istituzioni e come padre. Cagliari deve essere sempre più una città sicura e tutti abbiamo il dovere di intervenire affinché certi terribili episodi rimangano solo un brutto ricordo», ha scritto in un post Paolo Truzzu. Che in questi giorni ha anche incontrato la studentessa vittima delle molestie.

I fattacci avvenuti a Is Mirrionis (la ventunenne, già volontaria della Croce Rossa, si stava recando alla mensa di via Sulis per la cena) e piazza del Carmine non sono certo isolati. Ma dopo la coraggiosa denuncia fatta pubblicamente dalla studentessa, tante donne le hanno confermato, in numerosi messaggi, di aver subito analoghe attenzioni da parte di uomini giovani e meno giovani. Violenze che non tutte hanno scelto di denunciare a polizia e carabinieri.

Il sit-in