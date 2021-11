Aggressione col cacciavite: assolto 

È stato assolto per vizio totale di mente, ma dovrà trascorrere i prossimi cinque anni nella Residenza per le esecuzioni di misure di sicurezza (Rems) di Capoterra. Si è chiuso così, davanti al giudice Giuseppe Pintori, il processo per tentato omicidio nei confronti del 47enne Antonio Locci di Iglesias che la mattina del 21 maggio scorso aggredì con un cacciavite la concittadina venticinquenne Romina Camboni.

La vicenda

La ragazza era stata colpita alla gola e alla testa mentre passeggiava sul cavalcavia di via Bassi dal 47enne senza alcuna ragione. I due, infatti, nemmeno si conoscevano. L’uomo, infatti, soffre di disturbi psichici e così al termine dell’indagine è stata disposta una perizia che ha accertato il totale vizio di mente, rendendolo dunque non punibile per quanto accaduto. A dare l’allarme era stata una squadra di Vigili del Fuoco che, mentre percorreva il ponte, aveva notato la donna ferita che veniva inseguita dal suo aggressore che cercava di colpirla ancora. Subito dopo erano intervenuti sul posto sia le volanti del Commissariato di Iglesias che un’unità mobile di rianimazione del 118 che aveva portato la giovane con un “codice rosso” all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni erano apparse critiche, ma per fortuna non era in pericolo di vita.

Il processo

Dopo l’aggressione il 47emme è stato arrestato ed è comparso davanti al Gup Pintori difeso dall’avvocata Roberta Steri. La giovane, invece, si è costituita parte civile con l’avvocato Riccardo Floris. Le contestazioni del pm Alessandro Pili riguardavano il tentato omicidio ed il porto di due cacciaviti recuperati dalla polizia. Prima del processo, però, la perizia psichiatrica ha accertato che l’uomo non è punibile per la totale incapacità di intendere e di volere. Da qui l’assoluzione decisa dal giudice con il ricovero per cinque anni nella Rems.