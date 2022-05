Aggredito da un pitbull, si difende col taser 

Il “debutto” del taser, i poliziotti proprio non si aspettavano di farlo contro un cane. Eppure per un agente è stato necessario utilizzare la nuova arma che dà una scossa elettrica, in dotazione dal 28 marzo anche alle forze dell’ordine sarde, contro un pitbull: l’aveva azzannato a un polpaccio mentre lo stesso agente parlava con uno dei partecipanti a una lite. È accaduto sabato in viale Bonaria, al termine di un litigio molto acceso che ha richiesto l’intervento del 113. La scossa al cane è decisamente meglio dell’unica alternativa che esisteva fino a poco più di un mese fa: la pistola, che avrebbe inevitabilmente ucciso il cane col morso serrato sul polpaccio del poliziotto.

La nuova arma

È classificato come arma, ma con il grande vantaggio di non essere letale e nemmeno di ferire gravemente: il taser ha un cavo e due elettrodi, che si conficcano negli abiti o nella pelle e rilasciano per cinque secondi una scarica elettrica di ottantamila volt, ma con la potenza limitata di tre milliAmper. Quanto basta per paralizzare per pochi secondi i muscoli della persona colpita, che poi però si riprende completamente: quando è stata ridotta all’impotenza, s’intende. Infatti, all’ospedale alla fine ci è finito l’agente della Squadra volante, ma per il morso del pitbull: otto giorni di cure per lui, denuncia per omessa custodia del cane per il suo padrone.

I vantaggi

Per quanto riguarda i carabinieri - che l’avevano immediatamente utilizzato contro una persona - l’utilizzo del taser non è più una novità, mentre l’episodio avvenuto in viale Bonaria è il “debutto” per la polizia sarda. «Il taser, che in realtà si chiama pistola a impulsi elettrici, garantisce diversi vantaggi», fa notare Massimo Imbimbo, dirigente della Squadra volante della Questura: «È l’anello che mancava tra lo sfollagente, che però richiede una lotta corpo a corpo pericolosa per l’operatore delle forze dell’ordine, e la pistola d’ordinanza, da utilizzare solo nei casi estremi». Se la persona pericolosa ad esempio armata di coltello, bastone o di una bottiglia rotta è fra i tre e i sette metri di distanza dall’agente, il taser (molto utilizzato all’estero) è la soluzione migliore: «La scarica elettrica paralizza i muscoli per pochi secondi, durante i quali l’agente lo può ammanettare, e tutto questo senza ricorrere alla pistola», fa notare il dirigente Imbimbo: «È infinitamente meno pericoloso, soprattutto se si lotta contro un cane e il pericolo di ferire sé o gli altri con un rimbalzo è reale».