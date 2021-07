Aggrediti e rapinati sul lungomare 

Era l’una e trenta della notte. Al Poetto c’era ancora tanta gente. E anche due ragazzi, studenti, 18enni, di Cagliari. Si apprestavano a tornare a casa quando sono stati avvicinati da un gruppo di nordafricani (sembra fossero almeno sette). Qualche parola, qualche spintone, poi l’aggressione e la rapina con uno degli stranieri che con prepotenza ha stappato via dal collo di uno dei ragazzi una collana d’oro. La notte sul litorale è stata ancora una volta movimentata: è il terzo episodio di violenza in una settimana.

Le chiamate

L’allarme anche questa volta è stato immediato, con telefonate alla centrale operativa di Quartu. In un attimo sul posto sono state mobilitate tre pattuglie di carabinieri della stazione di Flumini, di Selargius e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Ma i nordafricani avevano già fatto perdere le loro tracce. i carabinieri hanno incontrato le due vittime, raccogliendo le loro testimonianze: hanno riportato contusioni varie, tanto che entrambi i ragazzi sono stai medicati al Policlinico universitario.

Le ricerche

Gli stessi carabinieri della Compagnia di Quartu stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto e soprattutto di risalire agli extracomunitari, non escludendo che possano essere stati anche tra i protagonisti degli episodi di violenza degli ultimi giorni. A metà mattinata alcuni giovani sono stati accompagnati in caserma. Sono stati rilasciati un'ora dopo. Pare siano risultati estranei alla vicenda del Poetto, che ha visto coinvolti i due giovani studenti.

Gli sviluppi

È il terzo episodio di violenza in pochi giorni. Nella notte tra martedì e mercoledì un ragazzo era stato fermato mentre inseguiva un gruppo di giovani con un machete. I carabinieri avevano denunciato un 27enne di Selargius. E tra giovedì e venerdì un altro pestaggio, questa volta scatenato da futili motivi (sembra per un pallone da calcio negato): quattro ragazzi sono finiti in ospedale.

