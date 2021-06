Aggrediti due turisti tedeschi 

Due giovani tedeschi in vacanza ad Arbatax sono stati aggrediti mentre facevano pipì in via Porto Frailis. È successo poco prima della mezzanotte di mercoledì. I due ragazzi, cugini di 18 e 20 anni originari della Baviera, si sono presentati nella tenenza della Guardia di finanza di Arbatax con il volto tumefatto di sangue. Ai militari hanno dichiarato di essere stati pestati da quattro persone che si sarebbero fermate mentre loro stavano espletando i bisogni fisiologici all’altezza di un terreno convertito a maneggio. I giovani tedeschi, visibilmente ubriachi, sono stati trasportati all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove i medici li hanno medicati e subito dimessi con una prognosi di 15 giorni.

Il fatto

Molti dettagli di ciò che è accaduto mercoledì notte in via Porto Frailis, tra la rotonda e un complesso alberghiero, sono ancora poco chiari. Quel che è certo è che due cugini tedeschi, in vacanza in un appartamento di Arbatax insieme al papà di uno di loro, sono stati pestati a sangue e hanno finito la serata in Pronto soccorso col sopracciglio spaccato e lividi ovunque. Ai militari delle Fiamme gialle hanno raccontato di essere stati aggrediti da quattro persone che sarebbero scese da un’utilitaria mentre facevano pipì a bordo strada. Prima del pestaggio, sempre stando al loro racconto, i due giovani, fisico asciutto e atletico, avrebbero fatto in tempo a filmare i presunti aggressori. I quali avrebbero strappato loro dalle mani i due iPhone 12, per cancellare eventuali tracce dell’episodio. In un attimo è scoppiata la scazzottata in cui hanno avuto la peggio i due turisti.

Le indagini

I cugini tedeschi, sotto choc, hanno vagato per qualche metro e poi, accompagnati da un passante del posto, hanno raggiunto la tenenza. Ieri mattina, accompagnati dal genitore, i due ragazzi hanno presentato denuncia contro ignoti davanti alle Fiamme gialle e agli agenti del commissariato di Polizia. Oggi ripartiranno per la Germania. Dalla tenenza oggi invieranno un’informativa al magistrato di turno, la pm Giovanna Morra, che coordinerà le successive indagini. Da vagliare, oltre ai filmati delle videocamere installate nella zona, anche l’ipotesi che gli iPhone siano stati gettati in mare.

