Aggredita con un cacciavite 

Il braccio alzato di un uomo che, con un cacciavite in mano, stava per colpire il capo di una giovane donna col volto insanguinato poteva sembrare la scena di un film del terrore. Invece era la drammatica realtà cui stavano assistendo i vigili del fuoco che, intorno alle 10 di ieri, avevano appena superato la fermata dell'autobus sul cavalcaferrovia del rione Serra Perdosa, a Iglesias.

Il dramma

Una presenza, quella della squadra A del turno D, che non è azzardato definire provvidenziale. Non fosse stato per loro si dovrebbe raccontare una storia ben più drammatica di quella capitata a Romina Camboni, 25 anni: la giovane donna è ricoverata ma non è in pericolo di vita, dopo essere stata aggredita a colpi di cacciavite da Antonio Locci, 47 anni, lungo il camminamento pedonale che da corso Colombo termina nel crocevia in prossimità del centro commerciale Conad. Solo i pompieri, dall'alto dell' “Aps”, uno dei loro mezzi più noti, potevano vedere quello che stava accadendo in quel punto più basso del camminamento e intervenire in tempo per salvarle la vita. Così come hanno fatto: fermato di colpo il veicolo, sono corsi a bloccare la mano assassina dell'uomo e, contemporaneamente, allertare il 118 e il 113. La ragazza, comprensibilmente terrorizzata e col volto coperto di sangue ma cosciente, è stata soccorsa e trasportata al Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso per ferite alla gola e alla testa. L'uomo, subito bloccato dalla Polizia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

L’aggressione

La prima ricostruzione effettuata dagli investigatori delle Volanti e dell'Anticrimine del Commissariato, diretto dal vice questore aggiunto Luis Manca, ha permesso di accertare che tra i due non c'era alcuna conoscenza. Alla base del terribile episodio non ci sarebbe, o per lo meno ciò non sarebbe emerso dalle indagini, un tentativo di violenza sessuale. È probabile, però, che l'uomo abbia osservato i movimenti della giovane donna: Romina Camboni aveva da poco accompagnato la sua bambina di 5 anni alla scuola dell'Infanzia di Serra Perdosa. La casa di Locci, un appartamento di una palazzina popolare in cui vive solo, è poco distante dalla scuola e una delle finestre si affaccia proprio nel punto in cui inizia il cavalcaferrovia. L'uomo ha osservato i movimenti della giovane donna da lì, prima di entrare in azione? Ha deciso di colpirla a caso oppure aveva progettato tutto? E perchè? Interrogativi ai quali saranno gli investigatori a dare una risposta, quando faranno sintesi delle testimonianze raccolte e metteranno insieme tutti i tasselli. Ci sono particolari inquietanti, però, che emergono dal passato dell'uomo, affetto da patologie psichiatriche e noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti specifici. Una ventina d'anni fa, dopo avere accoltellato una donna che aveva rifiutato le sue avances, era stato sottoposto a misura restrittiva in un Opg, acronimo di ospedale psichiatrico giudiziario.

I precedenti

Nel passato più vicino ai giorni nostri, invece, il nome di Antonio Locci sarebbe legato a una tentata violenza sessuale per la quale è finito nei guai un altro uomo che continua a professare la sua innocenza. Un episodio avvenuto sempre sul cavalcaferrovia: a farne le spese una diciottenne che, scesa dall'autobus in un pomeriggio dello scorso dicembre, è stata raggiunta di spalle da un uomo che ha tentato di palpeggiarla. Sarebbe stato lui stesso, mesi dopo e colto da un improvviso scrupolo per l'uomo accusato ingiustamente, ad ammettere il suo coinvolgimento.

