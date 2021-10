Aggredisce la madre per la droga 

Le urla di disperazione della pensionata hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa intervenuti immediatamente assieme ad un amico del giovane. Così a fatica sono riusciti a bloccarlo, consentendo al personale del 118, allertato immediatamente, di intervenire e sedarlo.Proprio in quel momento sono arrivati gli agenti della volante del commissariato. Nonostante la presenza dei poliziotti l’uomo ha continuato nella sua condotta ostile verso la madre sino al momento in cui è stato accompagnato negli uffici della Questura. E dagli accertamenti è emerso che qualche giorno fa era stato denunciato per lo stesso reato (maltrattamenti e minacce) nei confronti dell’ex moglie.

Voleva i soldi per comprarsi la droga e per ottenerli non ha esitato ad aggredire e minacciare la mamma 70enne con un forchettone. Il provvidenziale intervento prima dei vicini di casa e poi della polizia ha evitato che l’anziana venisse ferita gravemente, mentre il figlio 31enne è stato bloccato e arrestato.

L’aggressione

Il dramma familiare è andato in scena nel pomeriggio di giovedì. Prima l’ennesima richiesta di soldi da parte del figlio, poi l’esplosione di rabbia al diniego da parte della mamma. Il 31enne con problemi di droga si è scagliato contro l’anziana, brandendo un forchettone e minacciandola di morte.

L’odissea

Con tatto e pazienza gli agenti hanno poi raccolto la drammatica testimonianza della vittima. La pensionata avrebbe raccontato il suo dramma che dura da anni, le sue preoccupazioni, i difficili rapporti col figlio che vive nell’appartamento sotto il suo. Il giovane le chiedeva soldi con sempre maggiore insistenza, passando alle minacce. Una situazione davvero difficile per l’anziana donna costretta a vivere in un incubo insieme alla sorella invalida e che più volte ha chiesto sostegno ai vicini di casa, senza però mai denunciare il figlio alle forze dell’ordine per paura delle ritorsioni, temendo per la incolumità propria e della sorella.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà fare luce sulla vicenda.

