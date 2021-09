Aggredì Bruno: pena confermata 

Pena confermata (3 anni e sei mesi di reclusione) e custodia cautelare in carcere per Giuseppe Dettori (47 anni, di Alghero) responsabile dell’aggressione ai danni dell’ex sindaco della cittadina catalana, Mario Bruno. Ieri la Corte d’Appello di Sassari ha respinto le richieste della difesa e ha ritenuto corretta la sentenza (di primo grado) del gup Antonio Pietro Spano. Il processo d’appello è stato incentrato sulla capacità di intendere e di volere di Dettori e sulla sua storia personale. Il difensore dell’uomo, Danilo Mattana aveva chiesto una nuova perizia psichiatrica, ma i giudici hanno ritenuto gli elementi a disposizione tali da rendere possibile la valutazione dei fatti e il giudizio della condotta di Dettori.

I fatti

L’episodio al centro del processo risale al giugno del 2020. L’ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, si trova nella centralissima via Cagliari, quando si imbatte in Dettori, L’uomo chiama per nome l’ex primo cittadino, gli da del tu e lo abbraccia, quindi gli chiede di restituirgli quaranta milioni di euro. Una richiesta palesemente assurda, alla quale segue l'aggressione. Bruno viene preso per il collo e Dettori cerca di strangolarlo. Un giocatore di rugby mette fine all’aggressione e Dettori viene arrestato. Il responsabile della rapina (a Bruno vengono sottratte le chiavi della sua auto) ha una storia tormentata, a suo carico ci sono una quindicina di procedimenti penali, anche per reati contro la persona. E l’episodio ai danni di Bruno è stato valutato come un fatto grave. Basti dire che dal giugno 2020 l’uomo si trova in carcere.

«È malato»

La difesa fa tutt’altra valutazione sull’aggressione. Intanto, secondo il penalista Danilo Mattana, non si tratta di una rapina, perché Dettori parlando con Bruno farnetica e non cerca di impadronirsi dell’auto dell’ex sindaco. Inoltre Mattana ritiene, sulla base di numerose sentenze e perizie, che il suo assistito sia una persona malata e bisognosa di cure mediche. Per questo ha annunciato ricorso in Cassazione.