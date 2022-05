Aggrappati ai gol di Joao Pedro 

Due tabù abbattuti e la battaglia a distanza con l'ex compagno Giovanni Simeone. Ma alla fine Joao Pedro ha lasciato il campo a testa china. La fascia da capitano strapazzata al braccio, la disperazione di chi ha dato tutto combattendo contro i mulini a vento. Ma anche la voglia di non arrendersi, perché il capitano non lascia la barca che sta andando a fondo.

La prima volta

Non c'è Cagliari senza il suo numero 10. E anche contro il Verona Joao ci ha provato dall'inizio alla fine. Ha visto il Cagliari andare subito sotto, colpito al cuore dopo 8' da Barak. E, da capitano, ha guidato la carica, sbattendosi su tutto il fronte dell'attacco, cercando il dialogo con Keita. Un primo tentativo nel primo tempo, con controllo e destro dal limite a sfiorare il palo. Poi, nella ripresa, dopo 12 minuti, col Cagliari già sotto di due reti, si è preso il pallone per il calcio di punizione dal limite, quasi un rigore. E di giustezza è andato a piazzarlo sotto l'incrocio, spezzando due tabù. Perché il Verona era una delle poche squadre cui, in Serie A, non aveva fatto gol: missione compiuta al non tentativo, con Salernitana e Venezia (ma con una sola partita giocata) uniche reti ancora da ripulire. E poi il gol è arrivato su calcio di punizione, il primo per il Cagliari in questa stagione, come non capitava dal 20 dicembre del 2020, quando fu Lykogiannis contro l'Udinese a centrare il bersaglio grosso con un tiro piazzato da fuori area.

Grida nel deserto

La palla in rete per la tredicesima volta in stagione, i pugni chiusi e l'urlo rivolto alla sua gente sugli spalti, ma anche ai compagni, per dare la carica verso un tentativo di rimonta che valeva una stagione. Ma quell'urlo si è perso nel deserto rossoblù, perché la rete, invece di regalare nuove energie, ha tagliato definitivamente le gambe proprio al Cagliari. Che da quel momento non si è più visto dalle parti di Montipò. Lui, Joao, si è battuto e sbattuto, cambiando partner con l'ingresso di Pavoletti al posto di Keita. Ha corso ovunque (alla fine 9 chilometri percorsi), ma nel finale non ha avuto più la lucidità per trascinare un Cagliari ormai svuotato.